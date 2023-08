Le dan palo a César Escola en redes por no ser objetivo y rechazar el reguetón en ‘Yo me llamo’: “es insoportable”

Los reality shows son los programas que en las noches mantienen entretenidos a los televidentes y en esta oportunidad Yo me llamo, el programa actual de Caracol Televisión, tiene a muchos hablando de los participantes que se presentan y de la actitud de los jurados.

Para la edición de 2023 el programa tiene como jurados a César Escola, Amparo Grisales y el cantante de música popular, Pipe Bueno, y aunque cada uno ha demostrado tener un carácter en el reality, parece que en este año los papeles se han intercambiado, pues Amparo que era considerada la más fuerte, ahora se ha mostrado más comprensiva y César Escola que siempre se había mostrado muy complaciente ahora parece ser el jurado más difícil de convencer.

El jurado tuvo opiniones divididas frente a la presentación. | Foto: YouTube: Yo me llamo

De acuerdo a la presentación y a la entrega de los participantes en el escenario los jurados deciden si merecen pasar directo con tres estrellas verdes, o pasar con la condición de volverse a presentar, ya que reciben dos estrellas verdes y una roja, o no entrar al templo de la imitación, pues reciben tres estrellas rojas.

Como en todas las temporadas llegan artistas de todos los géneros y las épocas, y aunque se cree que lo que se requiere es la capacidad de ser un doble perfecto, el capítulo del 15 de agosto dejó mucho que pensar sobre lo que realmente se evalúa en el concurso, pues el jurado César Escola le dio rojo a un concursante que lo hacía idéntico al original solo porque no le gustó el artista y por llevarle la contraria a sus colegas.

El maestro César Escola no escondió su cara de disgusto frente a la presentación. | Foto: YouTube: Yo me llamo

Acusan a César Escola que menospreciar el reguetón en ‘Yo me llamo’

Todo empezó desde que salió a escena Arcángel, un imitador que logró hacer una presentación idéntica y muy llamativa, pero a pesar de que Amparo Grisales y Pipe Bueno lo llenaron de elogios y le dieron el verde, César Escola no siguió por la misma línea, y al final terminó muy molesto presionando el botón rojo repetidas veces: “Me encanta la actitud, me encanta el look, el venir con la barba que es, me encanta todas las joyas, pero escuché un poco forzado al compañero porque Arcángel tiene esa voz infantil, pero yo lo escuché a él rasgando mucho y Arcángel no rasga así, no, no, no, no [...] no se merece mi estrella verde”.

Esto generó un fuerte cruce de palabras entre los jurados, y cuando se pensó que Cesar podría ser un poco más tolerante y comprensivo, fue peor cuando entró el imitador del reguetonero Cosculluela, pues nuevamente a pesar de que lo hizo igual que el original, se llevó el rojo del argentino: “¿Tu sabes qué rima con antojo? antojo rima con rojo”, y esto otra vez causó una discusión entre los jurados.

“Este es un programa de imitadores, cantantes [...] no voy a pasar gente horrorosa ocupando un puesto cuando puede tenerlo un imitador que de emociones, que le guste a las señoras”, dijo Escola, a lo que Amparo Grisales le respondió: “Por eso dije, lo paso porque es igual de horroroso, el hecho de que no me guste no quiere decir que no lo pase”.

Amparo Grisales criticó a César Escola por un comentario que realizó en el programa de Yo me llamo. | Foto: Tomada de Caracol Play: Fotograma 42:07 Algunos imitadores ponen a discutir a los jurados - Capítulo 6