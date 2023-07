Le dan palo a Yeferson Cossio por broma a su hermana con un avestruz: “ridículo, como todo lo que hace”

Yéferson Cossio es un influencer colombiano oriundo de Medellín que se ha caracterizado en redes sociales por la ayuda social que hace tanto con personas que lo necesitan como con animales que se encuentran en la calle y viven desprotegidos y no tienen condiciones óptimas de salud , por eso en su casa tiene varios perros que él mismo ha rescatado.

View this post on Instagram

Mientras ella trata de calmarse en el baño, Yéferson le dice: “Venga le presento a su nueva sobrina, es enserio que es mía” , y no hacía más, solo reírse por la reacción de su hermana a tan inesperada y rara broma.

Cintia Cossio está casada, aunque muchos de los internautas no lo sepan. | Foto: Instagram: @soycintiacossio

Una de las críticas más fuertes a la que se enfrentó el influencer es que para muchos no tuvo sentido que hiciera la broma con un ave exótica ya que él es el primero en defender los derechos de los animales, y para muchos ese acto fue considerado como maltrato animal, ya que el avestruz podía estar estresado, no se encontraba en su hábitat, y mucho más.

Estos fueron algunos de los comentarios que le dejaron los internautas a Yéferson Cossio en el video: “¿Este sujeto es el que ayuda a los animales y los utiliza para lucrarse? definitivamente la perdición”, “Se pasó, y me molesta enormemente que tomen a los animales como objeto para jugar y de esa forma”, “Los nuevos juguetes de los “influencers” que tristeza”, “No sé cuál es el animal en este video” , y muchos más.

Yeferson Cossio no se guardó nada y defendió a su novia de críticas por contenido que hicieron: “Necesitas un autoanálisis”

Contexto: Yeferson Cossio no se guardó nada y defendió a su novia de críticas por contenido que hicieron: “Necesitas un autoanálisis”

Yéferson Cossio pidió respeto para su novia por fuertes críticas en redes

El influencer ha hecho caso omiso de los comentarios que navegan diariamente en redes sobre su novia. Pero esto no alivia ni las críticas ni el ambiente en las secciones de comentarios de las publicaciones de Yeferson, donde se sigue opinando sobre el cuerpo y la apariencia de Carolina. Esto, con mensajes que ya rayan en los insultos y esto el paisa no lo tolera de ninguna forma, pues se sabe que cuando se le agota la paciencia, él solo atina a actuar y el resto no importa nada.