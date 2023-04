Le llueven críticas a Paola Jara por hacer deporte; le dicen que lo hace para “ocultar” sus cirugías

Paola Jara es una de las cantantes colombianas que mejor representa a las mujeres en el género de la música popular. La artista de origen antioqueño suele ser muy activa en su cuenta personal de Instagram, donde comparte anécdotas, consejos y rutinas de ejercicios con sus 6,2 millones de seguidores.

De hecho, varios fanáticos siguen de cerca la relación que sostiene con el también cantante de música popular Jessi Uribe, incluso desde antes de que se oficializara la relación.

Pues bien, recientemente, la cantante compartió una serie de fotografías con un contundente mensaje dirigido a aquellas personas que no paran de criticarla, bien sea por su edad, su manera de vestir, el color que usan en su vestimenta e incluso, su físico.

La cantante suele mostrar contenido en la que aparece cuidando su figura. - Foto: @paolajarapj

En medio del carrete de fotos, la artista compartió fotografías de sus más recientes presentaciones en donde muestra al detalle las “imperfecciones” que tanto le critican. Y a pesar de que son muchos quienes le escriben comentarios, lo cierto es que la cantante a su vez cuenta con muchos fanáticos que la idolatran y destacan su belleza y su talento en las tarimas, pero las críticas tampoco paran.

A su vez, Paola Jara no solo se ha quedado en la faceta de cantante, y esposa del artista Jessi Uribe, sino que también es empresaria y hace un tiempo creó su propia línea de ropa deportiva. Fue así, como hace poco, la paisa subió un video a sus redes sociales en el que se le ve utilizando su propia ropa y haciendo ejercicio en las calles.

Paola Jara vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. - Foto: Instagram @paolajarapj

Sin embargo, aunque hubo muchos fanáticos que destacaron la figura de la artista y cómo se veía su cuerpo, lo cierto es que otros aseguraron que ella nunca hace ejercicio y que el video es “pura pantalla” para disimular que supuestamente está llena de cirugías.

La cantante colombiana no ha sido ajena a los comentarios, pues sabe por lo que la critican en las redes sociales. Incluso, en el programa de entretenimiento La Red, del canal Caracol, fue sincera y brindó detalles acerca de las cirugías estéticas que se ha realizado a lo largo de su vida, esto daría respuesta a varios de sus seguidores que la critican diciéndole que tanto su rostro como su cuerpo no son naturales.

Paola Jara envía un contundente mensaje a quienes la critican. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@paolajarapj

En medio de la entrevista, la cantante indicó que se ha hecho tres cirugías estéticas: una liposucción, la nariz y una reducción de senos. Paola afirmó que cree que es válido someterse a este tipo de procedimientos siempre y cuando la persona que vaya a ejecutarla se sienta cómoda y a gusto: “Yo creo que todo lo que nos haga sentir bien, y lo que nos sume, que nos sintamos bien. Una cosa es que a los demás no les guste, pero desde que uno se sienta bien se puede hacer cositas.”

La artista aprovechó para manifestar que se sometió a otra cirugía de senos para ponerse una talla de prótesis inferior, ya que se sentía vulgar con las que tenía; además, agregó que esto le estaba generando molestias en su espalda.

“Quería tener un cambio en mis prótesis y no solamente eso, sino que también descansé mucho con el tema de la espalda, me siento liviana, como más ligera” Y agregó: “A pesar de que me gustan las cosas ceñidas al cuerpo y de que en ocasiones muestro un poquito, no me sentía tan cómoda con el tamaño de los senos porque a veces me sentía como vulgar y una cosa es sexy y otra es vulgar. Eso me incomodaba un poquito”.

Paola explicó que se operó la nariz, ya que tenía una desviación en las fosas nasales y desmintió que tuviese algún tipo de intervención estética en los pómulos o labios. “Jamás me he tocado los labios, ni tengo rellenos en la cara, ni pómulos, ni mentón. Toda mi vida he sido cachetoncita”.