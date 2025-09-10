El reconocido actor y director de cine, Leonardo DiCaprio, es una de las estrellas de Hollywood, ganador de 54 premios en los que se destacan un Oscar y un BAFTA por su impresionante interpretación en la película El renacido.

Unos de los personajes más memorables y con los que obtuvo mayor reconocimiento fue con Jack Dowson en el Titanic, un clásico del cine romántico, en el que se enamora de una joven de clase alta que está a punto de casarse.

Aunque la estrella de 50 años es distinguido por su sólida y exitosa carrera profesional, sorprendió con una confesión que realizó en una entrevista exclusiva con People.

“Estoy bajando un poco el ritmo”, afirmó Leonardo, aclarando que no dejará de actuar, pero que será más selectivo en sus proyectos, aunque habrá oportunidades a las que no podrá resistirse, como su más reciente protagónico en Una batalla tras otra, dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson, una persona a quien admiraba por sus anteriores producciones.

“Los premios van y vienen. Los elogios, la taquilla van y vienen, pero esas obras de arte, de las que todavía hablas, piensas y cuestionas, son las películas que aspiramos a hacer como actores. Y Paul es el tipo de nuestra generación que las hace”, añadió el actor.

Adicionalmente, se mencionó que en otra entrevista DiCaprio confesó que emocionalmente se siente de 35 años, pero teniendo en cuenta su verdadera edad, había reflexionado y consideró que es momento de ser más honesto y no perder el tiempo.

El ejemplo para la decisión que tomó el estadounidense fue madre Irmelin, a quien va a visitar de manera constante, pues afirma que ella siempre dice lo que piensa y no desperdicia el tiempo tratando de fingir.

“Ser más franco y correr el riesgo de que las cosas se desmoronen o de que haya desacuerdos o de tomar caminos separados en cualquier tipo de relación en la vida, ya sea personal o profesional”, concluyó el director de cine.

¿En qué películas ha aparecido Leonardo DiCaprio?

Una de sus primeras actuaciones fue en Romeo y Julieta, donde hizo de protagonista junto a Claire Danes, una producción que se convirtió en un éxito y tuvo varias nominaciones.