Leonardo Favio de ‘Yo me llamo’ sorprende a sus seguidores al mostrar nueva faceta

El imitador de Leonardo Favio en el reality Yo me llamo de Caracol Televisión sorprendió a sus seguidores en la red social Instagram al mostrar su pasión por un deporte como el skateboarding.

“¿Saben? Podríamos estar haciendo algo por última vez y no lo sabemos, así que disfrutemos, amemos, queramos, perdonemos pues hoy estamos y mañana no sabemos. No hay tiempo para dejar palabras importantes sin decir. Las cosas pequeñas también traen felicidad. Linda tarde mi gente. PDTA: Hace mucho quería una de estas”, publicó el imitador junto a su fotografía con una tabla de skateboarding.

La publicación tuvo varios comentarios, algunos de ellos para felicitarlo por dar el paso y aprender este deporte y realizar otra actividad diferente a la música y el canto. “La humildad, es la grandeza de tú corazón y la riqueza de tus sentimientos... eres maravilloso”, “porque tú eres feliz... Con poco con mucho y esa es tu esencia. Dios siga bendiciendo tu vida”, “me encanta encontrarme con tu sonrisa todos los días. Tu luz es natural. Dios y la Virgen te cuide siempre”.

Otros cibernautas también aprovecharon para mencionar que él debió ganar el concurso del mejor imitador de Colombia, el cual quedó en poder de Camilo Sesto. “Para mí deberías haber ganado, pero los jurados decidieron otra cosa, paro ya está, eso no te quita lo buena persona que eres y serás siempre el mejor para mí”.

Camilo Sesto trató de “fachero” a Leonardo Favio tras ‘Yo me llamo’: ¿Qué respondió?

Pese a que no llegó a la gran final del concurso musical (la disputaron Camilo Sesto y Maluma) el imitador de Leonardo Favio fue otro de los participantes que logró cautivar a los colombianos y se quedó con la mayoría de las galas de premiación, recaudando más de 300 millones de pesos.

Luego de terminado el reality, tanto Camilo Sesto y Leonardo Favio de Yo me llamo han participado en diferentes eventos, además han estado muy activos en las redes sociales para seguir en contacto con los seguidores que ganaron durante el concurso de Caracol Televisión.

Alejandro León, nombre real del imitador de Camilo Sesto le escribió a Sergio Moscoso, nombre de pila del imitador del cantante argentino, en las historias de Instagram luego de habilitar la caja de interrogantes.

“¿Por qué eres tan fachero y guapetón? Te queremos todos, te queremos”, fue el mensaje que le escribió el ganador del concurso musical, quien se hizo pasar por un fanático incógnito más.

Ante estas declaraciones, el cantante bogotano le respondió rápidamente y también le manifestó el cariño que siente por él. Asimismo, indicó que aprendió varias de esas actitudes al estar tanto tiempo a su lado.

“Buena, mi hermanito. Yo también te quiero mucho. Le aprendí a una fresa salvaje por ahí”, contestó el imitador de Leonado Favio.

Camilo Sesto repartirá premio

Además de quedarse con el primer lugar, el imitador de Camilo Sesto recibió 500 millones de pesos (sin los descuentos tributarios) del premio por ser el gran ganador del popular programa, que generó mucho impacto en las distintas redes sociales.

El participante, sin embargo, reveló que una parte del dinero que recibió como vencedor de esta temporada de Yo me llamo lo repartirá con Maluma y Leonardo Favio, ya que antes de que se llevara a cabo la semifinal hicieron un acuerdo para que nadie se fuera con las manos vacías.

“Hemos pensado en un acuerdo, que creo que es lo más justo. Tenemos una amistad muy sólida y hemos llegado a un ideal que es repartir el premio en algunos porcentajes donde todos nos sintamos satisfechos”, manifestó inicialmente.

León agregó: “El dinero también es una herramienta para cumplir metas y sueños, así que hemos llegado a un acuerdo donde todos vamos a ganar. El convenio está contemplado entre los tres”.