Lina Barrientos rompió el silencio sobre su verdadera relación con Fabiola en Las Hermanitas Calle: “Le dije que me respetara”

Además, explicó que los malentendidos que se presentaron entre las dos estuvieron relacionados con la percepción que Fabiola tenía sobre su participación en el dúo : “Ella, como en otras ocasiones lo expresó, pensaba que yo me quería volver la dueña del grupo y jamás lo he pensado así, solo era sentido de pertenencia”.

Respecto a las razones que la misma fundadora de la agrupación le dio, Lina comentó que “su reacción frente a que yo también soy cantante... Cuando yo era exintegrante ponía ‘Exintegrante’, porque esa es mi hoja de vida, eso no se puede borrar. Y ella me llamó enojada que ese nombre es mío, que vos debiste haber pedido permiso, que no sé qué, que ya no quiero trabajar con vos”.