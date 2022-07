Lina Tejeiro mostró su destreza bailando ‘pole dance’; aprendió para una película

Lina Tejeiro es una de las personalidades más populares en la farándula colombiana. En Instagram cuenta con una comunidad de 9,6 millones de seguidores y constantemente publica diversos contenidos para interactuar con sus fans.

A través de su canal de YouTube, donde cuenta con 172.000 suscriptores, la actriz e influencer posteó un video donde muestra sus habilidades para el pole dance.

“Me puse sexy, sensual porque en este momento me encuentro en un estudio de pole dance (...). Y estamos aquí porque me ha pasado muchas veces, y seguramente a ustedes también, -me pasaba; ya no porque ya sé- que en citas románticas me han llevado a lugares donde hay esto en la habitación y no tengo ni idea qué hacer”, comentó Tejeiro en la introducción del video.

En ese sentido, destacó que aprendió técnicas de pole dance para una producción en la que participó recientemente titulada Un Rabón con Corazón. “Me tocó aprender y hacer algunas coreografías para esta película porque era una chica que bailaba en un bar de Striptease. Entonces, me enamoré de este deporte, de este arte”, puntualizó la actriz.

Durante los más de 20 minutos que dura el video, Lina Tejeiro conversó con una instructora de pole dance sobre los orígenes de esta disciplina. Así mismo, profundizó en detalles como la técnica correcta y los beneficios para quienes lo practican.

“Con el pole dance logré explorar mi sensualidad y toda esa feminidad que muchas veces nos apaga la sociedad, o que nosotras mismas reprimimos porque nos miran mucho o porque nos morbosean mucho, o porque no me enseñaron a ser sexy, entonces uno prefiere esconder esa parte y con esto del pole dance yo siento que lo reviví”, manifestó la joven influencer.

Por supuesto, durante una sección del video, Lina Tejeiro hizo gala de las coreografías que ha aprendido en el pole dance, motivando suspiros y admiración entre sus seguidores.

A continuación, el video publicado por Lina Tejeiro en su canal de YouTube:

“Lina siempre tan original y divina! Gracias por la clase!”; “Me encanta, yo practicaba mucho pole dance y no es tan fácil como parece. Admiro mucho a las personas que lo logran a la perfección. Lina, te adoro”; “Hermosa profesión, mis felicitaciones a la profe y a ti Lina, mil bendiciones por el video”; “Hermosa carajo, Mujer de admirar”, dicen alguno de los comentarios destacados en YouTube.

Carolina Pico habló del supuesto beso con Lina Tejeiro

Hace unos días, Lina Tejeiro fue tema de conversación en redes sociales por el beso que le dio a una amiga durante el cumpleaños de Luisa Fernanda W. Un internauta le comentó a la actriz sobre la escena con su amiga y le escribió un mensaje acerca de su atracción por las mujeres.

Tejeiro, quien suele responder muchos comentarios que le hacen en Instagram, contestó aclarando lo que ocurrió en la fiesta de Luisa Fernanda W.

“Si me gustaran las mujeres, hace rato habría salido del armario y tampoco hubiese durado entusada media vida. Me fascina la masculinidad y ahora salgo con un hombre que me fascina de pies a cabeza, no descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana. Donde me veas con mis mejores amigas, te infartas, las abrazo, les doy besos, me siento en las piernas de ellas”, respondió la actriz y modelo.

Carolina Pico, la amiga de Lina Tejeiro con quien se dio el supuesto beso, también contó su versión de la escena y aclaró lo que ocurrió en esa fiesta.

“Simplemente, nos estábamos saludando, yo también soy ese tipo de chica que con sus amigas soy muy tierna, de hablar cerquita, de dar besos. Lina no se queda atrás, me parece espectacular, es una gran amiga, la considero una mamasota”, declaró Carolina.

Además, la amiga de Lina Tejeiro celebró la nueva relación sentimental que tiene la actriz con el creador de contenido digital Juan Duque. “Seguramente estábamos hablando de Juan Duque, me encanta que esté enamorada y me encanta que sea con el parcero”.