Carolina Pico rompió el silencio y habló sobre el supuesto beso que se dio con Lina Tejeiro

Lina Tejeiro es una de las actrices y modelos de Colombia con más interacción en las redes sociales. Hace unos días fue muy comentado el suceso de un beso suyo con una amiga en la fiesta de cumpleaños de Luisa W.

Un internauta le comentó a Tejeiro sobre la escena con su amiga y le escribió un mensaje acerca de su atracción por las mujeres.

Tejeiro, quien suele responder muchos comentarios que le hacen en Instagram, contestó aclarando lo que ocurrió en la fiesta de Luisa Fernanda W.

“Si me gustaran las mujeres, hace rato habría salido del armario y tampoco hubiese durado entusada media vida. Me fascina la masculinidad y ahora salgo con un hombre que me fascina de pies a cabeza, no descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana. Donde me veas con mis mejores amigas, te infartas, las abrazo, les doy besos, me siento en las piernas de ellas”, respondió la actriz y modelo.

Carolina Pico, la amiga de Lina Tejeiro con quien se dio el supuesto beso, también contó su versión de la escena y aclaró lo que ocurrió en esa fiesta.

“Simplemente nos estábamos saludando, yo también soy ese tipo de chica que con sus amigas soy muy tierna, de hablar cerquita, de dar besos. Lina no se queda atrás, me parece espectacular, es una gran amiga, la considero una mamasota”, declaró Carolina.

Además, la amiga de Lina Tejeiro celebró la nueva relación sentimental que tiene la actriz con el creador de contenido digital Juan Duque. “Seguramente estábamos hablando de Juan Duque, me encanta que esté enamorada y me encanta que sea con el parcero”.

Precisamente, sobre el nuevo amor que tiene Lina Tejeiro, la actriz había contado en plataformas digitales que estaba dispuesta a abrir su corazón con una persona, siempre y cuando ese hombre la cuidara.

Luego de no saberse nada sobre la vida amorosa de la actriz, se confirmó que ahora sostiene una relación con el artista Juan Duque.

Cuando se conocen estas noticias de las celebridades, hay quienes felicitaron a Lina por su nueva relación de pareja, pero también existen cibernautas que no aprueban su unión.

Luego de confirmarse la relación, se han generado un sinfín de reacciones en redes sociales, pues los dos tienen un importante número de seguidores en Instagram.

Sin embargo, aunque son más los que la felicitan, no pasan desapercibidas las personas que no toleran el nuevo amor de Tejeiro. Para algunos, “hay mucha pantalla” de por medio y otros no superan la antigua relación de la colombiana con el cantante de reguetón Andy Rivera. “La veré en dos meses llorando por Andy y diciendo que él siempre es el amor de su vida”, escribió un usuario.

Me importa un culo que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) July 24, 2022

La actriz no se quedó callada y envió un mensaje como respuesta a quienes critican su nuevo romance: “Me importa un culo que no soporten verme feliz, eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir”, escribió la youtuber en su perfil oficial de Twitter.

Después de confirmar la relación, la pareja ha estado muy activa en las redes sociales publicando momentos de su noviazgo. Uno de ellos fue la situación que se generó luego del comentario de Duque por el libro que le regaló Lina Tejeiro.

“Donde te regalen libros, ay es”, escribió Juan Duque, cometiendo un error gramatical al emplear la expresión “ay” en dicho contexto. En español, “ay” se utiliza como exclamación, por lo que la forma correcta dentro de la frase escrita por el artista debió ser “ahí”, la cual hace referencia a un lugar.

El artista antioqueño respondió a uno de los críticos de su ortografía pidiéndole que “no fueran asesinos del humor”, dando la sensación de que fue un error cometido intencionalmente; sin embargo, algunos de sus seguidores dicen no creerle y le piden que lea el libro que le regaló su amada novia.