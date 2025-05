Lina Tejeiro recordó amarga experiencia que vivió con un hombre que fue un ‘amor pasajero’: “No estoy para perder el tiempo”

“No he sentido la necesidad de estar con nadie y no lo doy tan fácil”, afirmó en ese momento.

Sin embargo, nada salió como se lo esperada, pues Tejeiro aseguró que la relación no prosperó porque él le dejó claro desde el principio que no estaba interesado en algo serio. Pese a su rechazo, la llanera mencionó que prefería que fuera sincero y directo antes de ilusionarse.

“En diciembre salí con unos hombres guapísimos y superexitosos, pero uno desde el inicio me dijo que no quería nada serio, entonces acepté y dejé hasta ahí. Ahora mismo no estoy para perder el tiempo. Fue un amor de diciembre que no llegó a enero, pero tenía todas las características que busco", afirmó Lina.