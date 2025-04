El actor Variel Sánchez destapó las “dificultades” que enfrentó con Lina Tejeiro en las grabaciones de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’

En entrevista para el pódcast Realidades Ocultas, que conduce Carolina Araújo, el reconocido actor colombiano Variel Sánchez, quien interpreta a Brayan Ferreira en la nueva versión de ‘Nuevo rico, Nuevo pobre’, de Caracol Televisión, destapó las “dificultades” que enfrenó con Lina Tejeiro en las grabaciones de la producción, especialmente en las escenas íntimas que protagonizaron.

Según sus revelaciones, su actuación como pareja con la llanera en la telenovela tuvo varios retos debido a la prioridad que le da a su matrimonio, pues hace bastante tiempo no interpretaba un papel que involucrara besos o escenas subidas de tono con otra mujer que no fuera su esposa, pero llegó a retomarlas en este proyecto.

Dicha confesión la hizo luego de que Carolina leyera una frase que afirmaba que “las escenas de besos siempre son emocionantes para los actores”, a lo que él respondió que no era cierto, sino ficción.

“Yo no sé mira, en algún momento de mi vida cuando yo era soltero, y no es cliché, pues sí había uno que decía: ‘juepucha me voy a chupar a Carolina, tremendo’, pero si te vas por ese lado te ‘jodes’ todo, así te parezca linda, te guste... Porque no, porque hay treinta personas en un set, es un día de trabajo, no está bien, hay un tema de respeto que me parece perfecto”, comentó inicialmente.

Lina Tejeiro rompió el silencio y confesó cómo es trabajar con Variel Sánchez: “Me regañaron” | Foto: Instagram @linatejeiro

Luego, se refirió a los besos que se tuvo que dar con Tejeiro como parte de sus personajes en la producción y confesó que casi no lo logran de manera espontánea porque “desde que estoy casado realmente el beso a mí me vale... Quiero que se vea bien, no quiero que uno se vea ahí como un pescado, que me pasó con Lina, con el primer beso que nos dimos”.

Sin embargo, gracias a su profesionalismo, reconoció que ambos optaron por mejorar la escena para transmitir lo que realmente querían a los espectadores: “era una cosa ahí... y yo: ‘no, no’, y Lina: ‘no, no besémonos bien porque esto se va a ver y tenemos que enamorar al público’”.

Sobre sus dificultades para besar a Lina Tejeiro, que interpreta a Rosmery Peláez en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, el actor agregó que su reacción fue porque “yo no besaba hace rato a nadie que no fuera a mi esposa y yo a mi esposa la beso de verdad. No meto la lengua, si tienes mal aliento te voy a decir, si yo tengo mal aliento les digo: ‘ey, porfa, díganme’, porque estás besando a un desconocido”.

'Nuevo rico, nuevo pobre' con Variel Sánchez y Lina Tejeiro | Foto: Captura de pantalla Caracol Televisión

No obstante, a medida que avanzaban las grabaciones la situación fue cambiando porque la confianza que tiene con la actriz, como colegas y amigos, les perdió que las escenas se lograran ver más naturales.

Además, Variel comentó que esa no ha sido la única situación curiosa que ha experimentado con besos en los últimos años, ya que tuvo que grabar una escena con su amigo y compañero de elenco en la serie Manes, de Prime Video, Brian Moreno, en la que tuvieron que besarse.

En este caso, señaló que fue particularmente incómodo por su condición de heterosexual, pero también por su amistad con el exparticipante de Masterchef Celebrity logró cumplir el reto satisfactoriamente.