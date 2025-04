Yina Calderón lanza pullas a Karina García en ‘La casa de los famosos’ con inesperado elogio a Melissa Gate

Sin embargo, esto no significa que hayan pasado del odio al amor, pero si a la admiración, por lo menos de parte de la DJ, que en varias ocasiones ha reconocido las cualidades de Gate calificándola como una mujer “inteligente”, “estratega” y “frentera”.

En esta ocasión, Calderón se encontraba hablando en el baño con Andrés Altafulla, otro de los nuevos integrantes del reality y, en medio de su conversación hizo una particular confesión que dejó frío a más de uno, pues reveló cuáles serían sus gustos si fuera hombre y el nombre de Melissa Gate salió a relucir sin filtros ni titubeos.

“Si yo fuera hombre, a mí me gustaría Melissa más que esas otras dos. ¿Por qué? Las otras dos de pronto físicamente son más bellas, pero la Melissa no es por nada, al César lo que es del César y la china es inteligente, y aparte de eso no anda metida en todos esos bololós de manes”, comentó Yina dejando clara, una vez más, la admiración que siente por la manera en que Gate ha manejado su estrategia en el programa.