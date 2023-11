Lisa, del grupo Blackpink, desapareció de una red social; la cantante habría recibido sanción

Blackpink se ubicó como una de las grandes agrupaciones del K-pop en el mundo, debido al impacto que generó su trabajo en los escenarios digitales. Las celebridades brillaron con su talento, conquistando a quienes disfrutaron de sus sonidos y voces.

Las coreanas brillaron poco a poco, cautivando con producciones como Lovesick girl, Kill this love o Ice Cream, los cuales fueron contagiosos y sonaron en distintos escenarios digitales del mundo. Su éxito fue gigante, cruzando límites y enamorando a un público internacional.

Blackpink no dudó en seguir creciendo, realizando giras de conciertos por varios países, los cuales las recibieron con todo el amor y cariño. Sus integrantes se familiarizaron con los espectadores, al punto de compaginar con seguidores de todo tipo.

Sin embargo, recientemente, el grupo de K-pop llamó la atención con una inesperada situación que apareció en el camino de una de las cantantes. Ocurrió en una red social, desatando alboroto en algunos de los fanáticos del trabajo de la celebridad oriental.

Se trató de Lisa, quien recibió una inesperada noticia relacionada con estos espacios, precisamente de una actuación que hizo en un lugar parisino. Su desaparición de esta plataforma alertó a los seguidores, quienes quisieron indagar más al respecto.

Lisa en un show de Blackpink en Coachella (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella) | Foto: Getty Images for Coachella

Lisa fue vetada de una red social en China

Lisa, una de las integrantes de la famosa banda femenina de pop coreano Blackpink, fue vetada de la red social china Weibo, provocando el viernes incomprensión de sus aficionados que lo vinculan a una actuación en un cabaret parisino.

La cantante, de nombre real Lalisa Manobal, desapareció de la plataforma esta semana y su cuenta fue reemplazada por un mensaje de error que indica que la página “no es visible debido a avisos de violación de leyes y regulaciones”.

Esta acción dejó desubicados a los fans, quienes no conectaron con el anuncio que surgió en esta red social.

Lisa de Blackpink (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella) | Foto: Getty Images for Coachella

La actriz hongkonesa Angela Yeung, de apodo Angelababy, también fue vetada por “violaciones de leyes y de regulaciones”, según un mensaje en su cuenta.

Weibo no dio explicaciones y la agencia de Lisa, YG Entertainment, dijo que no tenía ningún comunicado para transmitir.

En internet, algunos seguidores lo vinculan a una actuación burlesca de Lisa en el cabaret parisino Crazy Horse, a la que asistió Angelababy.

Los censores chinos bloquean rápidamente los contenidos considerados políticamente sensibles o contrarios a los valores del Partido Comunista. Ha habido famosos vetados por sus tatuajes o un estilo de ropa “afeminado”.

El bloqueo de Lisa y Angelababy se produce después de que el presidente chino, Xi Jinping, llamara a las mujeres a “promover las virtudes tradicionales chinas y a expandir los valores familiares”.

Blackpink en su show de Coachella 2023 (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for Coachella) | Foto: Getty Images for Coachella

Otros celebraron el bloqueo y estimaron que la actuación de Lisa fue inapropiada. “Hay una diferencia cultural entre China y los otros países”, afirmó un usuario.