Liz Dany, la mujer que le enseño a bailar a Shakira para el Super Bowl y ahora la acompaña en su nueva gira

Para el 2019, Shakira residía en España viviendo junto a su familia, que en ese entonces estaba conformada por su pareja Gerard Piqué y sus dos hijos. A pesar de ocupar la mayor parte de su tiempo en su hogar e hijos, la colombiana de vez en cuando sacaba un tiempo para atender compromisos profesionales, como ser jurado en algunos realities, como ‘Dancing with Myself’.

“Todo comenzó en octubre del año pasado (2019) cuando Shakira vio videos que he subido a mi perfil en Instagram, y que se han hecho virales. Llegaron a sus manos, ella consiguió mi contacto, pero primero hablaron con mi mamá, porque querían que fuera una sorpresa. Y luego me dijeron de qué se trataba, pero no lo pude creer hasta que la conocí”, detalló Liz.