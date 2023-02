Lorena Neira, la imitadora de Francia Márquez, recrea vuelo rumbo a su lujoso apartamento: “Chancletee el helicóptero, don nadie”

Uno de los debates alrededor de los que giró el debate público los últimos días de febrero fue el lugar de residencia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en una exclusiva zona del Valle del Cauca, y el uso de helicóptero para transportarse, hechos que fueron reprochados por algunas voces de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal.

Tales fueron las críticas a la vicepresidenta que, durante una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram, respondió que el cambió de vivienda fue con el objetivo de salvaguardarse y salvaguardar a sus seres queridos. Valga recordar que tiempo atrás, cerca de su casa, fueron hallados explosivos.

Durante la transmisión en vivo, la vicepresidenta aprovechó para dejar un mensaje a Cabal: “Yo vivo en Dapa, como ya lo conté, en el mismo lugar donde, me han dicho, vive su familia. Vive su mamá. Pues yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios o me paguen el arriendo, lo estoy haciendo con mi sueldo”.

La vicepresidenta Francia Márquez y a la derecha una imagen del sector de Dapa, cerca a Cali - Foto: SEMANA y API

A propósito de la polémica en torno a que Francia Márquez se movilice en helicóptero, la imitadora Lorena Neira imitó a la vicepresidenta en el que sería su día tras días desplazándose en un Black Hawk. Lo hizo en el programa Voz Populi, dirigido por el periodista Jorge Alfredo Vargas en Blu Radio, aunque también compartió el video de la imitación en su cuenta en Instagram, donde suma más de 94.000 seguidores.

En el programa, a la imitadora de Francia Márquez, se le preguntó: “Vicepresidenta, ¿usted qué opina de la defensa que le está haciendo el presidente Gustavo Petro?”.

Entretanto, la imitadora respondió: “Bueno, los nadie, me parece muy conmovedor. Es más, para agradecerle el gesto voy a comprarle unas flores, aquí en la floristería del lado... Oigan, aquí llegó a recogerme mi helicóptero. Uy qué pena, señor conductor, casi se la dejo giratoria”.

Modelo de un Black Hawk, helicóptero en el que se movilizaría la vicepresidenta Francia Márquez. Foto Juan Felipe Villegas.

Pero Lorena Neira no solo sacó a relucir el término “los nadie”, utilizado por Francia Márquez durante la campaña a su vicepresidencia, sino que hizo referencia al comentario que le dejó a la senadora María Fernanda Cabal: “Ya, ya, ya, ya, pare aquí ¿o es que me piensa llevar a la casa de su madrecita? Espéreme un segundo acá parque el helicóptero”.

Siendo sarcástica, Lorena Neira también dejó ver la manera en que Francia Márquez le daría instrucciones al piloto del helicóptero.

“Señor conductor, don nadie, hágame el favor, prenda ese tiesto. Pero venga, ponga Waze, para que no nos perdamos. Chancletéelo pues, ahí va subiendo, dele, dele, dele”, dijo la imitadora de la vicepresidencia Francia Márquez.

La imitación de Lorena Neira a la ministra de Minas

Lorena Neira, que también ha tenido paso por Sábados Felices, ha imitado a otros integrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, como la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a quien incluso han llamado a moción de censura en el Congreso de la República por sus salidas en falso sobre los contratos de exploración y explotación petrolera.

Ministra Minas y Energía, Irene Vélez. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“Uy, a ver, a ver, a ver. Por favor, no, son como cincuen-ta preguntas en una. No, no, no, si no podemos de acuerdo para preguntar de a uno, creo que debo dejar esta entrevista. Hasta aquí llegamos”, fue una de las imitaciones de Lorena Neira a la ministra de Minas, que recién llegó a su cargo dejó tirados a algunos periodistas en plena rueda de prensa.

Lorena Neira también ha imitado a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, que tiempo atrás estuvo en el ojo del huracán por sus polémicos viajes al exterior, entre ellos el que realizó para asistir al funeral de la reina Isabel II.