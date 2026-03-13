Los 4 signos del zodiaco con mayor probabilidad de llevarse el premio gordo de la lotería del fin de semana del 14 y 15 de marzo

Los juegos de azar siempre han estado rodeados de supersticiones y creencias populares entre quienes consultan el horóscopo antes de tomar decisiones importantes.

Con la llegada del fin de semana del 14 y 15 de marzo, varios astrólogos coinciden en que algunos signos del zodiaco podrían estar atravesando un momento especialmente favorable en materia de fortuna.

De acuerdo con interpretaciones astrológicas que siguen la tradición de lecturas populares del horóscopo, cuatro signos destacan por la energía de abundancia que los rodearía durante estos días.

Estos son los signos que tendrían más suerte el fin de semana. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries se encuentra en un periodo de impulso y determinación. La influencia de Marte, su planeta regente, estaría activando la intuición y la capacidad de tomar decisiones rápidas.

En términos de juegos de azar, esto podría traducirse en una mayor confianza al elegir números o participar en sorteos.

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Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Durante este fin de semana, la Luna favorece la sensibilidad y la conexión con la intuición, dos factores que muchas tradiciones esotéricas asocian con la buena fortuna.

Las personas de este signo suelen guiarse mucho por corazonadas, y en los juegos de azar esa percepción podría ser determinante.

¿Qué signos tendrían más suerte el fin de semana del 14 y 15 de marzo? Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra es uno de los signos que podría experimentar un giro favorable en temas económicos durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo. La influencia de Venus, planeta asociado con la prosperidad y el placer, podría traer momentos de fortuna inesperada.

Comprar un billete de lotería o participar en un sorteo podría convertirse en una experiencia divertida que, con un poco de suerte, termine en una recompensa importante.

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Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis atraviesa uno de los periodos más intensos del año, ya que el Sol se encuentra transitando por este signo. Esta energía suele potenciar la sensibilidad, la creatividad y la conexión espiritual, factores que muchas corrientes astrológicas relacionan con la atracción de la buena fortuna.

Durante este fin de semana, los piscianos podrían sentir una especie de sincronía con los acontecimientos que los rodean.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.