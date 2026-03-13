Gente

Los 4 signos del zodiaco con mayor probabilidad de llevarse el premio gordo de la lotería del fin de semana del 14 y 15 de marzo

Miles de personas alrededor del mundo se consideran creyentes en la astrología occidental.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de marzo de 2026, 9:14 p. m.
Horóscopo
Horóscopo Foto: Tomada de lacuarta.com

Los juegos de azar siempre han estado rodeados de supersticiones y creencias populares entre quienes consultan el horóscopo antes de tomar decisiones importantes.

Con la llegada del fin de semana del 14 y 15 de marzo, varios astrólogos coinciden en que algunos signos del zodiaco podrían estar atravesando un momento especialmente favorable en materia de fortuna.

De acuerdo con interpretaciones astrológicas que siguen la tradición de lecturas populares del horóscopo, cuatro signos destacan por la energía de abundancia que los rodearía durante estos días.

A través de disciplinas como la numerología y la astrología, se despierta un interés renovado en comprender cómo la fecha de nacimiento puede arrojar luz sobre las experiencias pasadas y su impacto en la vida presente.
Estos son los signos que tendrían más suerte el fin de semana. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Aries se encuentra en un periodo de impulso y determinación. La influencia de Marte, su planeta regente, estaría activando la intuición y la capacidad de tomar decisiones rápidas.

Gente

Murió exmánager de Carlos Vives: así lo recordó el artista con emotivo mensaje

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de marzo, según Walter Mercado

Gente

“Si los hombres van a meter cachos, yo también”: la confesión de Laura Barjum tras descubrir que todos sus novios le fueron infieles

Gente

Familiares de Jimmer Hernández, el odontólogo de los famosos que falleció, dieron una importante noticia

Gente

¿Reapareció? Hermana menor de Karol G publicó foto de Verónica Giraldo tras polémica; la dejó ver con su hija

Gente

Silvestre Dangond sigue haciendo historia: anunció su cuarto Estadio El Campín: “No será un concierto más, se los aseguro”

Gente

Juan Daniel Oviedo y la curiosa advertencia de su madre tras unirse a Paloma Valencia: “Nada de ser el huevito”

Gente

Horóscopo y predicciones para este viernes, 13 de marzo, según Nana Calistar

Gente

Walter Mercado: números que lo convertirían en el ganador de la lotería del 13 de marzo

Gente

Horóscopo y predicciones para este jueves, 12 de marzo, según Nana Calistar

En términos de juegos de azar, esto podría traducirse en una mayor confianza al elegir números o participar en sorteos.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Durante este fin de semana, la Luna favorece la sensibilidad y la conexión con la intuición, dos factores que muchas tradiciones esotéricas asocian con la buena fortuna.

Las personas de este signo suelen guiarse mucho por corazonadas, y en los juegos de azar esa percepción podría ser determinante.

Con la Luna de Nieve asomándose en el horizonte a partir del 20 de febrero, tres signos del zodiaco se encuentran en la antesala de un viaje cósmico que alterará su destino.
¿Qué signos tendrían más suerte el fin de semana del 14 y 15 de marzo? Foto: Getty Images/iStockphoto

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Libra es uno de los signos que podría experimentar un giro favorable en temas económicos durante el fin de semana del 14 y 15 de marzo. La influencia de Venus, planeta asociado con la prosperidad y el placer, podría traer momentos de fortuna inesperada.

Comprar un billete de lotería o participar en un sorteo podría convertirse en una experiencia divertida que, con un poco de suerte, termine en una recompensa importante.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Piscis atraviesa uno de los periodos más intensos del año, ya que el Sol se encuentra transitando por este signo. Esta energía suele potenciar la sensibilidad, la creatividad y la conexión espiritual, factores que muchas corrientes astrológicas relacionan con la atracción de la buena fortuna.

Durante este fin de semana, los piscianos podrían sentir una especie de sincronía con los acontecimientos que los rodean.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.