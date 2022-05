Los deportistas, artistas y famosos que se juegan sus cartas por Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Los que apoyan a Rodolfo Hernández

“No somos de derecha ni de izquierda, queremos un país en paz donde día a día podamos construir un mejor futuro. Mi voto será #Rodolfopresidente”. Nairo Quintana- Ciclista

Nairo Quintana - Foto: getty images

“Si a segunda vuelta pasa Rodolfo Hernández, me pondré las botas por él”. Carlos Amaya-Congresista

Carlos Amaya - Foto: Juan carlos sierra

“Hoy he tomado la decisión de apoyar al único candidato que puede derrotar el sistema (...) Vamos a dar un paso al costado para apoyar a Rodolfo”. Ingrid Betancourt- Excandidata presidencial.

Ingrid Betancourt - Foto: Juan carlos sierra

“Él es un dirigente político bastante crítico del poder, del establecimiento y de la corrupción que tiene a Colombia postrada”. William Ospina- Escritor y novelista.

William Ospina - Foto: León Darío Peláez

“Yo tengo claro que no hay un candidato perfecto, pero entre todas las opciones he decidido apoyar a ese candidato que, por primera vez en la historia de este país, sacudirá a Colombia de una manera impresionante”. Jota Pe Hernández- Influenciador y senador electo.

Jota Pe Hernández. - Foto:

“Él es el cambio. Tiene razón@ingrodolfohernandez”. Natalia París- Modelo y artista

Natalia París - Foto: DIANA REY MELO

Los que apoyan a Gustavo Petro

“Estoy de acuerdo en algo con Álvaro Uribe: Petro es más inteligente que Chávez. Por eso me arriesgo a creer que, si llega a la presidencia, no dirigirá el país como lo hizo el comandante. Me arriesgo, sí. Esa es la palabra”. Margarita Rosa de Francisco - Actriz

Margarita Rosa de Francisco - Foto: Getty images

“¡Te quiero mucho, Colombia! No se pueden perder el videoclip de la canción del #Cambio por la vida. ¡Contágiense de esperanza para salir a votar este 29M por @gustavopetrourrego y @franciamarquezm”. Agmeth Escaf - Actor.

Agmeth Escaf - Foto: A.P.I.

“Hay una cosa que hemos perdido con los años y es el honor y la dignidad. La propuesta de este cambio va más allá de una persona, va más allá de Petro (...) No nos dejaron otro camino que aportarle al cambio, que creer que todo puede mejorar porque peor no podemos estar”. Carolina Ramírez - Actriz

Carolina Ramírez. - Foto:

“¿Qué más salto al vacío que el que estamos viviendo? Vacío de poder, vacío de derechos humanos, vacío del respeto a la vida. Yo voy a votar por Petro, mi voto es de esperanza y de confianza en que sí se puede cambiar, y quiero que este cambio se produzca mientras yo esté viva”. Carmenza Gómez-Actriz.

Carmenza Gómez. - Foto: cinemateca distrital

“A Gustavo Petro le digo, gracias por arriesgarse dos veces. Esta es su segunda vez y va a ser presidente. Francia es nuestra vicepresidenta y mi presidente es Gustavo Petro”. María Isabel Urrutia- Deportista y medallista olímpica.

María Isabel Urrutia - Foto:

“Estoy en el estreno. Invitada número one, primera fila, del documental del futuro presidente de Colombia: Gustavo Petro. Siempre he dicho que no conozco mucho de política, pero a mí ¿qué me gusta de Petro? Que su campaña apoya a los influenciadores”. Yina Calderón- Influenciadora.

Yina Calderón - Foto:

“Esto no va a mejorar a punta de miedo, este cambio viene desde nosotros. #SúmateAlCambio”. Julián Román- Actor.