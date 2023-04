Los lujosos carros que Shakira buscará llevar a Miami, cuestan una millonada

Luego de varios meses de escándalos y de que se conociera la ruptura de Shakira con el exfutbolista Piqué, la artista logró dejar España junto a sus hijos y mudarse a una hermosa mansión en Miami.

Y es que tras cinco meses de lucha donde estuvo negociando la custodia de sus dos pequeños, Milán y Sasha, Shakira evitó ir a juicio y logró abandonar el país donde compartió los mejores años de su vida junto al padre de sus hijos.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan. - Foto: Getty Images

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad. Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes, solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”.

Ahora una hermosa casa llena de lujos la espera en Miami, lugar donde viven la mayoría de los familiares de la intérprete. Pero no solo Shakira disfrutará el hecho de estar cerca de su familia, también sus vecinos harán parte de esta nueva aventura. Entre ellos están Matt Damon, Jennifer López, Ricky Martin, Cindy Crawford o la estrella de la NBA, Dwayne Wade, Ivanka Trump, Gloria Estefan, Phil Collins, Billy Joel y Adriana Lima.

Este es uno de los espacios de la lujosa mansión de Shakira en Miami. - Foto: Foto: Instagram

La artista sacó toco de Barcelona como para no volver, literalmente se llevó hasta un árbol que tenía en el jardín y que tiene un importante valor sentimental para ella. La colombiana además de eso está buscando la manera de llevarse varios lujitos que pudo adquirir durante su estadía en España y se trata de varios carros de lujo que cuestan unos cuantos millones de pesos.

Mercedes-Benz SL550: el costo en el mercado es de 730 millones de pesos aproximadamente.

Tesla Model S: 240 millones de pesos es el valor aproximado de este vehículo en la industria automotriz.

Audi A7 Sportback: el precio de este carro está alrededor de los 464 millones de pesos.

Audi Q7: este lujoso auto puede costar cerca de 394 millones de pesos aproximadamente.

Mercedes-Benz SLK 250: 730 millones de pesos es el precio de este vehículo en el mercado.

BMW X6: este carro tiene un costo de al menos 430 millones de pesos.

Aunque no se ha confirmado la información, al parecer el Ministerio de Hacienda de España le estaría pidiendo a Shakira un pago de 14 millones dólares, más de 62 mil millones de pesos, para poder mover sus carros a territorio estadounidense.

Los hijos de Shakira comenzaron su curso escolar el 11 de abril. - Foto: Instagram/@shakira

La colombiana también se llevó varios instrumentos musicales, entre los que destacan tres guitarras en sus respectivas fundas. La empresa encargada del servicio técnico de gimnasios, Arges Fitness, se encargó de trasladar una caminadora eléctrica de considerables dimensiones, la cual tuvieron que sacar con ayuda de una grúa desde el balcón hasta la calle. Posteriormente, se introdujo directamente en el camión, en cuyo interior se trasladó con ayuda de un par de planchas con ruedas.

Otra máquina de gimnasia embalada, y más fácil de transportar, fue sacada de la vivienda, junto con otros enseres e instrumentos musicales, a cargo de la empresa Inter S&R, dedicada a la mudanza de objetos delicados o material profesional de equipo para ferias, entre otros.