Los mensajes de apoyo para Lina Tejeiro luego de contar que tiene complicaciones de salud

La tarde de este 12 de enero, Lina Tejeiro confesó a sus cerca de 10 millones de seguidores en Instagram el porqué de su ausencia en redes sociales. Una de las razones es su estado de salud por cuenta de los biopolímeros en sus glúteos. Aunque ya se había sometido a una intervención quirúrgica para retirarlos, todavía hay algunos en su cuerpo que incluso conllevaron a infecciones renales, motivo por el que en los últimos meses fue hospitalizada.

Lina Tejeiro será sometida a una nueva cirugía para continuar con la extracción de biopolímeros de su cuerpo. - Foto: @linatejeiro

En un reel en Instagram, la creadora de contenido comenzó explicando que decidió tomarse un respiro de las redes sociales para encontrar paz y compartir tiempo con sus seres queridos, pero sobre todo con ella misma.

Luego, afirmó que desde hace unos meses volvió a tener reacciones a los biopolímeros que alguna vez se mandó a inyectar. Pese a que poco más de un año atrás se sometió a una cirugía, es imposible extraerlos totalmente, como ella misma explicó.

Ante las reacciones que ha tenido su cuerpo, Lina abrió su corazón y contó que nuevamente tendrá que pasar por el quirófano ya que ahora tiene molestia en la zona sacrolumbar.

“Eso quiere decir que mañana me operan nuevamente, bueno, no sé si mañana, no sé cuándo voy a mostrar esto, entro nuevamente a cirugía. Tengo toda la fe puesta en que esta tal vez sea la última cirugía de biopolímeros. Emocionalmente, esto me ha afectado muchísimo porque yo pensé que no iba a tener los nuevos síntomas y que mi salud no se iba a ver afectada, pero no fue así”, sostuvo.

Los comentarios luego de la noticia dada por la actriz no se hicieron esperar y han sido miles de seguidores, amigos y familiares que le han dejado mensajes de apoyo diciéndole que todo va a salir bien y recordándole lo fuerte que ha sido durante todo el proceso.

Una de ellas fue la influencer conocida como La Segura quien también ha tenido que entrar a cirugía por el mismo tema y entiendo por lo que está pasando Tejeiro. “Te entiendo completamente y te mando la mejor energía del mundo 🙏🏻💕 vivo en carne propia ese veneno y se que es una larga espera en búsqueda de una recuperación total! Que Dios te bendiga y vuelvas con toda, se que mucha gente esperará por ti✨”.

La creadora de contenido caleña se ha mostrado vulnerable por este tema en sus redes sociales. - Foto: Instagram: @la_segura

El actor Juan Pablo Barragán quien hace poco estuvo en el ojo público por una acusación de su expareja recibió el apoyo de su amiga y compañera de trabajo y por lo tanto decidió dejar un comentario en el video de la actriz brindándole su apoyo y enviando la mejor energía.

“Amor tú eres demasiado áspera. Lo qué tienes es flow pal mundo, te abrazo y te envío la mejor de las energías !!!!!! Aquí andamos ….Grite y nos reímos un rato. De esto que llaman vida”, escribió.

El actor Juan Pablo Barragán compartió set de grabación con Lina Tejeiro. - Foto: instagram @juanpablo30

La pareja sentimental de su mejor amiga Greeicy Rendón, Mike Bahía, también comentó el post de Lina: “Te estamos esperando y deseando lo mejor rajizaa!!!”.

Las artistas estuvieron disfrutando el concierto de Bad Bunny en Medellín. - Foto: Instagram @greeicy

Han sido muchos los mensajes que ha recibido la colombiana luego de conocerse que entraría a cirugía. Alejandra Azcárate escribió: “Eres una valiente en todos los sentidos y conozco tu fe así que vas a salir bien del procedimiento. Toda la buena energía Linita, a tu lado siempre. Te quiero”.

El actor Luciano D’Alessandro dijo: “Ánimo Linis!!!! ¡Todo tiene que salir bien!!!! Te mando un gran abrazo, te quiero!!”. Andrés Mercado también le dejó unas lindas palabras a la llanera: “Mi amor bella, tú eres un soldado ejemplar de Dios, todo va a salir bien, recuerda que Dios siempre está en control, esto es solo una transición para estar aún mejor!”.