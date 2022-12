“No soy un peligro para la sociedad”: el actor Juan Pablo Barragán se pronuncia sobre acusación de violencia contra su expareja

Fue a través de una publicación en su cuenta de Twitter donde la periodista Mariángela Urbina publicó la acusación de una supuesta agresión del actor Juan Pablo Barragán contra su expareja Lia Zafra. En esta se escucha un audio donde los involucrados están discutiendo, y según la comunicadora, lo hace público tras la participación de ‘El Barragán’ en el Festival Bogoshorts, aún conociendo la situación.

Anoche, el actor Juan Pablo Barragán, quien presuntamente intentó ahorcar a la artista Lia Zafra, fue el anfitrión de @bogoshorts ,uno de los festivales más importantes de la industria audiovisual regional.Este audio fue grabado el día de la presunta agresión, según afirma ella: pic.twitter.com/Xe9MeOg5pk — Mariángela Urbina Castilla (@mariangelauc) December 7, 2022

Este hecho ocurrió el 26 de marzo de 2017 según Lia, quien tres años más tarde decidió hablar con varios medios y hacer público lo que vivió junto al artista. Ante esto, Juan Pablo se pronunció a través de un un video publicado en su cuenta de Instagram y aseguró que “la verdad se va a saber” ya que lleva más de 7 años tratando de solucionar el lío legal con su exnovia.

Tras su presentación como anfitrión en el famoso festival y con la publicación de la periodista, el actor volvió a referirse al tema y decidió emitir un comunicado de prensa para aclarar lo que está sucediendo. Empezó aceptando que sí tuvo una relación con la mujer mencionada, Lia del Pilar Zafra, entre los años 2014 a 2016 pero que ante las acusaciones ha recibido todo tipo de comentarios que “han permeado mis entornos laborales, familiares y sociales”.

Añadió que su vínculo se volvió tóxico, nocivo y dependiente sin dar más detalles por respeto a lo que vivió con su entonces pareja. Pero luego explicó que en 2018, cuando aún mantenían una relación laboral, presentaron un hecho donde hubo agresión.

“Surge una desafortunada situación de violencia, donde ella me golpea cuestionándome por estar con ella, a lo cual yo no respondo, solo le pido que se calme y que me suelte el pelo y me deje de agredir. Esto fracturó radicalmente nuestra historia personal y artística y nos llevó a romper los lazos que aún nos unían”.

En el año 2019, ‘El Barragán’ se volvió a encontrar con Lia y con su pareja de ese momento Leonardo Rincón Díaz, quien lo agrede y por ello el actor decide empezar trámites legales contra ambos. Según describió el artista en su comunicado, se disponía a viajar a Cuba para continuar con sus estudios profesionales pero en el aeropuerto se enteró del video difundido por su expareja con aseguraba que él la había intentado matar.

En 2020, en su regreso a Colombia, Juan Pablo intenta comunicarse con ella para aclarar lo sucedido pero la mujer se niega. Ahora, dos años después el tema vuelve a surgir y el actor pide a la periodista Mariángela Urbina hablar con las dos partes ya que no ha podido dar su versión de lo ocurrido y su vida se está afectando en todos los sentidos.

“Esta denuncia, que desconoce mi versión, ha traído una seria y dolorosa ola de amenazas, mensajes de odio, cancelación de contratos en mi trabajo como artista. Por esta razón le escribí a la periodista en cuestión y le solicité una entrevista para pronunciarme al respecto y “dar la cara”.

Finalmente, Juan Pablo Barragán aseguró que inició acciones legales para esclarecer los hechos pero dejó en claro que no desiste de su invitación a Lia Zafra para dialogar y encontrar una solución.

“No soy un monstruo, ni un asesino, ni un peligro para la sociedad como me han señalado. Hago parte también de esa idea de cambio y paz que reclamamos socialmente”, fue el mensaje con el que el actor cerró su comunicado resaltando que siempre ha estado dispuesto al diálogo y que no se había pronunciado al respecto por recomendaciones de sus abogados.