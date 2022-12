¿Terminaron? La confesión de La Liendra sobre su relación con Dani Duke

La Liendra y Dani Duke son una de las parejas de influencers más mediáticas y mencionadas de los últimos meses en el país, ya sea porque cada uno por separado tiene una fanaticada enorme, o porque juntos logran generar polémica con todo lo que dicen y hacen, como las bromas que le hace el pereirano a la paisa o la lealtad que la maquilladora y estilista le demuestra al creador de contenidos.

Aunque La Liendra y Dani se muestran juntos continuamente en las redes sociales, son pocas las ocasiones en que hacen contenido juntos, pues los dos tienen naturalezas de negocio diferentes. Él hace bromas y videos cómicos que a veces rayan en lo vulgar y lo exagerado, mientras que ella tiene un contenido enfocado en moda, belleza y mucho glamour, algo que pone a muchos a preguntarse ¿por qué están juntos siendo tan diferentes?

Esta y otras incógnitas las respondieron los dos influencers en una dinámica de preguntas de Instagram a través de la cuenta principal de La Liendra, donde dieron detalles de su relación y hubo una cuestión en específico que desató el revuelo en las redes sociales, pues tiene que ver con la posible ruptura de las dos luminarias digitales.

Uno de los seguidores de la pareja les preguntó si en algún momento habían contemplado la posibilidad de terminar su relación, ya sea por una pelea o por alguna situación álgida que hayan tenido que enfrentar, lo que hizo que tanto La Liendra como Dani aprovecharan y aclararan la situación.

“No, nunca, hemos peleado, sí hemos tenido discusiones, pero nunca al límite de terminar, no. Nosotros estamos iniciando, si nosotros llegáramos a terminar y volver, yo creo que ya no sería bueno. Yo he aprendido de mis relaciones anteriores y es que si en una relación que apenas está empezando comienzan con eso de terminar y volver, ahí no hay nada. Estamos en los gloriosos, se supone que los primeros años son los más cool. Si ustedes en los primeros meses o en el primer año de relación terminan y vuelve, ahí no hay nada. Al desayuno se sabe qué va a ser la comida, en los tiempos gloriosos es en los que menos uno pelea y termina, así que, si en su relación están terminando mucho, déjalo ir”, comentó la pareja mientras conducía en el carro de uno de ellos.

Ante esta respuesta muchos usuarios quedaron más enamorados de la pareja, pues los dos están en la misma página referente a que se debe luchar por la relación sin hacer pausas que pueden dañarla más que beneficiarla, sin embargo, hubo un asunto que sí generó polémica y tiene que ver con un bloqueo que uno de ellos le hizo al otro en redes sociales y servicios de mensajería.

“Esta señorita yo no sé qué fue lo que le disgustó, me bloqueó de Instagram, de WhatsApp hasta de Telegram y nunca hablamos por Telegram y fui a ver y me bloqueó, fue por una estupidez”, confesó La Liendra mientras muestra a su novia para que dé las explicaciones pertinentes a las acusaciones que el pereirano acababa de realizar.

“Porque usted es bien coqueto. Si ustedes son mujeres jamás tengan un novio Géminis, es bien coqueto. Usted es muy coqueto y solo puede ser coqueto conmigo”, arremetió Duke, dejando muy claro quién es la que manda en la relación y por qué bloqueó a La Liendra meses atrás, quien tampoco se quedó callado y contraatacó diciendo: “Novia por qué eres tan mentirosa, si nosotros no discutimos por eso, ¿qué son esas bobadas de los signos? Eso fue mentira”.