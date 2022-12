La Liendra desató polémica con respuesta que dio sobre si se casará con Dani Duke: “Ni siquiera hemos pensado en vivir juntos”

Mauricio Gómez, reconocido en redes sociales como La Liendra, se ubicó en el centro de distintas críticas y comentarios en redes sociales por las recientes publicaciones que realizó en sus cuentas personales. El joven regresó del Mundial de Qatar 2022 y retomó sus actividades, interactuando constantemente con sus fieles seguidores.

Pese a que el paisa fue centro de diferentes noticias en las plataformas digitales por su paso por el territorio oriental y los momentos que protagonizó en compañía de algunos amigos, las miradas de los curiosos se posaron sobre una serie de videos que compartió el influencer, donde respondió varias preguntas sobre su vida. En una dinámica de Instagram lo interrogaron sobre sus planes a futuro, lanzando comentarios que fueron inesperados para sus fanáticos.

De acuerdo con lo que quedó registrado, La Liendra recibió una pregunta relacionada con sus ideas en la relación que sostiene con Dani Duke. Aquella persona se interesó por saber si el paisa quería casarse con la influencer de maquillaje y belleza a futuro, ya que se les veía disfrutando plenamente de su noviazgo.

“¿Te piensas casar con tu novia en un futuro?”, escribió el curioso en la casilla.

La Liendra fue claro con su respuesta y puntualizó que él no tenía estos planes en su vida personal y sentimental, además de que con Duke no estaban pensando en eso. El joven señaló que nunca se fueron a vivir juntos, por lo que este nivel en la relación se mantenía lejano por ahora.

“Yo no tengo en mis planes casarme. Uy no y con Daniela ni siquiera hemos pensado en la idea de vivir juntos, ahora vamos a estar pensando en casarnos. Yo para casarme con alguien la única forma es que llevara con esa persona, por lo menos 15 años, y yo tuviera como unos 45 o 50 años”, dijo en un video de su perfil.

De igual manera, el creador de contenido indicó que estaba muy joven aún para pensar en estos proyectos, teniendo en cuenta que es una decisión “muy fuerte” de tomar.

“Casarse es algo muy fuerte y uno está muy joven. No es algo que me sueñe, no es algo que quiera cumplir, al menos que llevara 20 años con alguien y ahí si me casaría. Ahorita ni en mis planes está. Además, uno puede dejar de querer a una persona en cualquier momento”, agregó.

Muchas personas reaccionaron y afirmaron que la influencer “estaba perdiendo el tiempo ahí”, además de que no se le veía enamorado de la paisa.

“Mijo, si se casan contigo es un favor grande que te están haciendo”, “Pobre Daniela perdiendo el tiempo ahí”, “Uy, no, ¿qué es eso?”, “Está de novio con la esposa de otro”, “Tan fácil que era decir que más adelante”, entre otras palabras.

Por el momento, Dani Duke no se pronunció al respecto, resaltando que los dos dejaron claro en el pasado que llevan su relación de una forma distinta y con espacios separados.

La Liendra fue catalogado de “machista” por comentario sobre la ropa de mujeres en Qatar

Pues bien, luego de protagonizar disputas con otros turistas, comentar sobre los escenarios, el país y la cultura, la Liendra aprovechó las redes para mostrarle a sus seguidores que estuvo en busca de un burka para su novia, la también creadora de contenido Dani Duke.

“Voy a ve si le llevo una de estas a mi novia, ver si algún día salimos así. (...) Yo quiero una que le tape también los ojos. ¿No tiene unas que tape todo el rostro? Esa está muy descubierta… yo quiero salir con mi novia para que no la pueda ver nadie”, dijo La Liendra en uno de sus videos.

Incluso, en ese mismo instante, una mujer pasó caminando por la calle con su vestimenta, muy común en Qatar, cuando de repente el influenciador dijo: “Así y eso que esa está muy descubierta porque le puedo ver los dedos de los pies. No señora”.

Lo que La Liendra nunca imaginó, de su comentario en broma, es que fuera bastante criticado en las redes y rápidamente se convirtió en tendencia, generando repudio por haberse burlado de las mujeres y su cultura asiática. Incluso, el periodista de DirecTV, Adrián Magnoli, lo recriminó públicamente.

En países como Qatar, a las mujeres se les obliga a utilizar un burka en espacios abiertos, de ahí que en Occidente se rechace este hecho al considerar que viola sus derechos humanos. Sin embargo, en el Oriente Medio justifican esta regla basados en la libertad de culto.