Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de febrero, según Walter Mercado

El día del amor y la amistad traeria una suerte especial para los apostadores.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

13 de febrero de 2026, 7:31 p. m.
Walter Mercado nació en Puerto Rico.
Walter Mercado nació en Puerto Rico. Foto: Getty Images

Para el sábado 14 de febrero, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El magnetismo personal se intensifica, favoreciendo encuentros y oportunidades inesperadas. Su capacidad de seducción se convierte en protagonista.

Números de la suerte: 38, 41 y 2.

Gente

“Metieron por la boca algo que me chuzó el corazón”: Yeferson Cossio dio detalles inéditos en SEMANA sobre su delicada falla cardíaca

Gente

Manuela Gómez confesó que quiso acabar con su vida y contó detalles: “Tomé la decisión”

Gente

Isabella Ladera confirma su segundo embarazo, tras su mediática ruptura con Beéle; ¿Quién es el padre?

Gente

“No lo tengo todo”: Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló algunos sueños que no ha cumplido pese a su fama

Estados Unidos

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

Gente

La Liendra logró su objetivo e hizo millonaria donación a colegios, con recursos que obtuvo de sus documentales: “Cumplimos la meta”

Gente

Exesposa de Petro contó inédita historia de lo que Verónica Alcocer le hizo cuando fue a la Casa de Nariño: “Ella dio la orden”

Gente

Walter Mercado: números que lo convertirían en el ganador de la lotería del 13 de febrero

Gente

Combinaciones numéricas que le permitirían ganar la lotería el 12 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 11 de febrero, según Walter Mercado

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se enfoca en expresar afecto con detalles y gestos significativos. La creatividad y la imaginación marcan la jornada, especialmente en el ámbito sentimental.

Números de la suerte: 3, 18 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Atraviesa un momento de encanto y carisma. La energía del día lo impulsa a disfrutar de actividades románticas o sociales.

Números de la suerte: 21, 33 y 14.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los recuerdos del pasado podrían aparecer, pero el enfoque estará en los nuevos comienzos.

Números de la suerte: 38, 19 y 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La confianza y la autoestima se fortalecen, permitiéndole cerrar ciclos y abrirse a experiencias más positivas.

Números de la suerte: 31, 6 y 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se deja llevar por la intensidad de la fecha y prioriza los gestos románticos. Un obsequio o una sorpresa podría marcar la jornada.

Números de la suerte: 50, 6 y 12.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La organización le permitirá disfrutar de la celebración sin descuidar otros compromisos.

Números de la suerte: 8, 39 y 45.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Recibe muestras de cariño de su entorno cercano. La comunicación emocional será clave para fortalecer vínculos y resolver tensiones.

Números de la suerte: 30, 22 y 13.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vive una jornada marcada por la sorpresa. El amor podría manifestarse de manera inesperada, especialmente para quienes se encuentran solteros.

Números de la suerte: 20, 17 y 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Celebra el amor desde una perspectiva amplia, valorando tanto las relaciones como los proyectos personales que le generan bienestar.

Números de la suerte: 46, 15 y 7.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encuentra en la cercanía con amigos y familiares la mejor forma de conmemorar la fecha. Los gestos sencillos tendrán un gran significado.

Números de la suerte: 10, 9 y 1.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se enfoca en el presente y en la construcción de nuevos planes. La energía del día favorece la reconciliación con uno mismo y con los demás.

Números de la suerte: 20, 32 y 16.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Walter Mercado.

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de febrero, según Walter Mercado

El creador de contenido habló del motivo de su hospitalización.

“Metieron por la boca algo que me chuzó el corazón”: Yeferson Cossio dio detalles inéditos en SEMANA sobre su delicada falla cardíaca

Manuela Gómez, participante de 'La casa de los famosoos Colombia 3'.

Manuela Gómez confesó que quiso acabar con su vida y contó detalles: “Tomé la decisión”

Isabella Ladera anuncia que espera un hijo con Hugo García

Isabella Ladera confirma su segundo embarazo, tras su mediática ruptura con Beéle; ¿Quién es el padre?

Pautips reveló que no lo tiene "todo", pese a su fama como influencer.

“No lo tengo todo”: Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló algunos sueños que no ha cumplido pese a su fama

El actor estadounidense Denzel Washington recibe la Palma de Oro Honorífica antes de la proyección de la película "Highest 2 Lowest".

Denzel Washington dio a conocer la inspiradora frase que ha enfocado su vida

La Liendra logró hacer millonaria donación a colegios.

La Liendra logró su objetivo e hizo millonaria donación a colegios, con recursos que obtuvo de sus documentales: “Cumplimos la meta”

Mary Luz Herrán, Verónica Alcocer y Gustavo Petro.

Exesposa de Petro contó inédita historia de lo que Verónica Alcocer le hizo cuando fue a la Casa de Nariño: “Ella dio la orden”

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Horóscopo para este viernes, 13 de febrero, según Nana Calistar

Andrea Serna dará noticia en el Desafío Siglo XXI

Desafío Siglo XXI: estos son los semifinalistas oficiales de la temporada 2026

Noticias Destacadas