Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de febrero, según Walter Mercado

Para el sábado 14 de febrero, miles de personas esperan llevarse millonarios premios a través de sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Con el fin de obtener una guía o sentirse más cerca del premio mayor, muchos confían en la astrología, en este caso, en el fallecido vidente Walter Mercado, quien dejó en manos de sus familiares información importante para cada uno de los signos del zodiaco.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El magnetismo personal se intensifica, favoreciendo encuentros y oportunidades inesperadas. Su capacidad de seducción se convierte en protagonista.

Números de la suerte: 38, 41 y 2.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Se enfoca en expresar afecto con detalles y gestos significativos. La creatividad y la imaginación marcan la jornada, especialmente en el ámbito sentimental.

Números de la suerte: 3, 18 y 42.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Atraviesa un momento de encanto y carisma. La energía del día lo impulsa a disfrutar de actividades románticas o sociales.

Números de la suerte: 21, 33 y 14.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Los recuerdos del pasado podrían aparecer, pero el enfoque estará en los nuevos comienzos.

Números de la suerte: 38, 19 y 24.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La confianza y la autoestima se fortalecen, permitiéndole cerrar ciclos y abrirse a experiencias más positivas.

Números de la suerte: 31, 6 y 18.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se deja llevar por la intensidad de la fecha y prioriza los gestos románticos. Un obsequio o una sorpresa podría marcar la jornada.

Números de la suerte: 50, 6 y 12.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La organización le permitirá disfrutar de la celebración sin descuidar otros compromisos.

Números de la suerte: 8, 39 y 45.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Recibe muestras de cariño de su entorno cercano. La comunicación emocional será clave para fortalecer vínculos y resolver tensiones.

Números de la suerte: 30, 22 y 13.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Vive una jornada marcada por la sorpresa. El amor podría manifestarse de manera inesperada, especialmente para quienes se encuentran solteros.

Números de la suerte: 20, 17 y 25.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Celebra el amor desde una perspectiva amplia, valorando tanto las relaciones como los proyectos personales que le generan bienestar.

Números de la suerte: 46, 15 y 7.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Encuentra en la cercanía con amigos y familiares la mejor forma de conmemorar la fecha. Los gestos sencillos tendrán un gran significado.

Números de la suerte: 10, 9 y 1.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Se enfoca en el presente y en la construcción de nuevos planes. La energía del día favorece la reconciliación con uno mismo y con los demás.

Números de la suerte: 20, 32 y 16.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.