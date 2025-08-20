Suscribirse

Los números de la suerte de cada signo del horóscopo chino para ganar la lotería en la tercera semana de agosto, según la IA

Estos no garantizan el éxito, pero ofrecen una guía simbólica para quienes triunfar en los juegos de azar.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

21 de agosto de 2025, 3:50 a. m.
Horóscopo chino
Estos son los números que traerían una mayor suerte en los juegos de azar en la tercera semana de agosto. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El horóscopo chino ha sido durante siglos una guía de sabiduría para millones de personas alrededor del mundo. Cada uno de sus doce signos, no solo refleja rasgos de personalidad, sino que también se asocia con energías que influyen en diferentes aspectos de la vida, entre ellos la fortuna.

Con la llegada de la tercera semana de agosto, muchos se preguntan qué número puede abrirles el camino hacia la prosperidad. En esta ocasión, la inteligencia artificial ha realizado un análisis y ha revelado cuáles son los números ideales para quienes buscan atraer buenos resultados en juegos de lotería y sorteos.

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.
Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata es símbolo de astucia y rapidez mental. Tendrá a su favor los números 4, 16 y 29. Según la IA, estas cifras podrían potenciar los buenos resultados en los juegos de azar.

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Conocido por su constancia y disciplina, el Buey verá resultados positivos en los números 8, 22 y 35, pues son ideales para quienes buscan estabilidad económica y oportunidades económicas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre, asociado al coraje y la fuerza, vibrará con los números 1, 17 y 40. La IA sugiere que estas cifras representan el empuje necesario para alcanzar triunfos inesperados.

Según la astrología, estos son los cuatro signos más poderosos del zodiaco en el mes de agosto

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo, símbolo de sensibilidad y buena fortuna, tendrá como aliados los números 9, 14 y 27. La suerte podría aparecer en situaciones inesperadas, pero con resultados positivos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Energía, liderazgo y éxito rodean al Dragón. Para esta semana, sus números serán 3, 21 y 44, asociados con poder y grandes cambios en la vida financiera.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente, signo de sabiduría y misterio, encuentra suerte en los números 6, 19 y 33, perfectos para atraer giros inesperados hacia la abundancia.

Horóscopo
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo, amante de la libertad y la aventura, tendrá a su favor los números 11, 25 y 39, que reflejan movimiento, cambios y dinamismo en el azar.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra, vinculada a la creatividad y la intuición, contará con los números 2, 18 y 30, los cuales podrían abrir caminos hacia nuevas oportunidades financieras.

Los 3 signos del zodiaco que podrían ser víctima de robo en agosto, según la inteligencia artificial

Mono (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ingenioso y versátil, el Mono encontrará fortuna en los números 5, 23 y 41. La IA señala que representan agilidad mental para detectar momentos de suerte.

Gallo (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo, siempre observador y meticuloso, brillará con los números 7, 15 y 36, que pueden traer recompensas tras un esfuerzo constante.

Horóscopo chino
Horóscopo chino con cada uno de sus animales representados. | Foto: Getty Images

Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Lealtad y protección son algunas de las características que definen al Perro, cuyo destino estará ligado a los números 12, 28 y 42, símbolos de confianza y buenas alianzas en el ámbito económico.

Cerdo (1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo, relacionado con la generosidad y la abundancia, contará con los números 10, 20 y 31, que prometen sorpresas agradables y momentos de prosperidad.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

