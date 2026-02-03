Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el miércoles 4 de febrero destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los asuntos relacionados con el extranjero se ven bien aspectados, al igual que la armonía en el hogar.

Números de la suerte: 16, 20 y 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La selectividad será clave en las relaciones cercanas especialmente en el ámbito laboral. La disciplina será recompensada.

Números de la suerte: 26, 10 y 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Analizar sus comportamientos permitirá valorar la importancia de la vida íntima y priorizar el bienestar personal antes de complacer a otros.

Números de la suerte: 7, 10 y 15.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de dejar relaciones que no aportan y comenzar a vivir de acuerdo con los propios valores. Brillar con luz propia será fundamental.

Números de la suerte: 41, 13 y 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La atención a las finanzas le permitirá obtener buenos resultados. El carisma natural atraerá nuevas amistades y oportunidades.

Números de la suerte: 15, 40 y 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La clave estará en actuar con realismo, dejar la terquedad y seguir la intuición sin apresurarse.

Números de la suerte: 2, 19 y 45.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los celos y las inseguridades pueden generar tensiones, por lo que la comunicación será importante para recuperar la estabilidad emocional.

Números de la suerte: 19, 6 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La confianza personal será determinante para atraer oportunidades laborales y emocionales que traerán renovación.

Números de la suerte: 18, 34 y 28.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Evitar riesgos innecesarios y escuchar la intuición permitirá mantener el equilibrio y avanzar con firmeza.

Números de la suerte: 33, 5 y 11.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La iniciativa y la claridad mental favorecen negocios y proyectos que prometen estabilidad y crecimiento.

Números de la suerte: 28, 14 y 3.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ingresos inesperados podrían llegar, siempre y cuando, estos se administren con responsabilidad.

Números de la suerte: 5, 21 y 52.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un buen momento para iniciar proyectos y cerrar ciclos emocionales, incluso con reconciliaciones pendientes.

Números de la suerte: 45, 19 y 6.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.