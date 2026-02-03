Gente

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de febrero

Estas son las cifras que lo llevarían a ganar millones en sorteos de juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de febrero de 2026, 11:39 p. m.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.
Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Pese a que falleció en el año 2019, Walter Mercado continúa siendo una de las figuras más importante para quienes buscan una guía en las energías del universo.

Es por esto que, por medio del portal El Herald de México, sus familiares comparten información de los escritos que dejó en su poder y actualizan a sus seguidores.

Para el miércoles 4 de febrero destaparon el horóscopo en compañía de algunas recomendaciones y los números de la suerte para incrementar las posibilidades de llevarse millonarios premios en juegos de azar como chances y loterías.

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Los asuntos relacionados con el extranjero se ven bien aspectados, al igual que la armonía en el hogar.

Gente

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Gente

Exesposa de Luis Alberto Posada aclaró las palabras que dio sobre Yeison Jiménez y dejó un contundente mensaje: “El papá de los pollitos”

Gente

Director de ‘Noticias RCN’ se pronunció por polémico comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos 3′: “Es absurdo”

Gente

Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

Gente

El explosivo choque entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por ‘La casa de los famosos’

Gente

Mhoni Vidente abrió febrero con el horóscopo para todo el mes de los 12 signos del zodiaco; lanzó advertencias para algunos signos

Gente

Johanna Fadul hizo su primera aparición tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ tras polémico comentario

Gente

Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de febrero, según Walter Mercado

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos del zodiaco este 2 de febrero

Gente

Millonario premio para el 1 de febrero: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

Números de la suerte: 16, 20 y 22.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La selectividad será clave en las relaciones cercanas especialmente en el ámbito laboral. La disciplina será recompensada.

Números de la suerte: 26, 10 y 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Analizar sus comportamientos permitirá valorar la importancia de la vida íntima y priorizar el bienestar personal antes de complacer a otros.

Números de la suerte: 7, 10 y 15.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es momento de dejar relaciones que no aportan y comenzar a vivir de acuerdo con los propios valores. Brillar con luz propia será fundamental.

Números de la suerte: 41, 13 y 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La atención a las finanzas le permitirá obtener buenos resultados. El carisma natural atraerá nuevas amistades y oportunidades.

Números de la suerte: 15, 40 y 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La clave estará en actuar con realismo, dejar la terquedad y seguir la intuición sin apresurarse.

Números de la suerte: 2, 19 y 45.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Los celos y las inseguridades pueden generar tensiones, por lo que la comunicación será importante para recuperar la estabilidad emocional.

Números de la suerte: 19, 6 y 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La confianza personal será determinante para atraer oportunidades laborales y emocionales que traerán renovación.

Números de la suerte: 18, 34 y 28.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Evitar riesgos innecesarios y escuchar la intuición permitirá mantener el equilibrio y avanzar con firmeza.

Números de la suerte: 33, 5 y 11.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La iniciativa y la claridad mental favorecen negocios y proyectos que prometen estabilidad y crecimiento.

Números de la suerte: 28, 14 y 3.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ingresos inesperados podrían llegar, siempre y cuando, estos se administren con responsabilidad.

Números de la suerte: 5, 21 y 52.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Es un buen momento para iniciar proyectos y cerrar ciclos emocionales, incluso con reconciliaciones pendientes.

Números de la suerte: 45, 19 y 6.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Los números de Walter Mercado para ganar el premio gordo de la lotería el 4 de febrero

La reciente eliminada de 'La casa de los famosos Colombia' reaccionó a la muerte del cantante de música popular.

“Traumático”: Sofía Jaramillo reaccionó en SEMANA a la muerte de Yeison Jiménez tras salir de ‘La casa de los famosos’

Katalina Posada y Luis Alberto Posada.

Exesposa de Luis Alberto Posada aclaró las palabras que dio sobre Yeison Jiménez y dejó un contundente mensaje: “El papá de los pollitos”

José Manuel Acevedo habló de polémica de Johanna Fadul

Director de ‘Noticias RCN’ se pronunció por polémico comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos 3′: “Es absurdo”

Nicolás Arrieta dio su opinión por polémica del comentario racista de Johanna Fadul.

Nicolás Arrieta dijo que el comentario racista de Johanna Fadul fue una “estupidez” y habló de la expulsión: “El castigo es acorde”

Yaya Muñoz filtra pruebas contra Roberto Velásquez tras polémicas declaraciones

El explosivo choque entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por ‘La casa de los famosos’

Horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente abrió febrero con el horóscopo para todo el mes de los 12 signos del zodiaco; lanzó advertencias para algunos signos

Johanna Fadul

Johanna Fadul hizo su primera aparición tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos 3′ tras polémico comentario

Ella es Carolina Cortés, la modelo colombiana que usó primero el vestido que Petro le regalará a Melania Trump

Ella es Carolina Cortés, la modelo colombiana que usó primero el vestido que Petro le regalará a Melania Trump

Carolina Trujillo, actriz colombiana.

Famosa actriz de la televisión colombiana revela la cruda crisis económica que atraviesa: “Trabajé toda la vida para no estar así”

Noticias Destacadas