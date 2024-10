Los Patojos se cansaron de las críticas tras la muerte de su mamá y hablaron de frente: “Esta es la verdad”

“Nos pasan muchas cosas malas a diario, la gente no nos apoya, no tenemos apoyo casi ya, pero de todas maneras aquí seguimos y algún día todo cambiará, de la mano de Dios (...). Tal vez este sea un video que a ustedes no les importe, no les guste, pero esta es la realidad de muchos de los campesinos. Así viven y así vive esta familia santandereana Los Patojos. No facturamos como todo mundo piensa que facturamos. Aquí estamos trabajando”, agregó en el video.