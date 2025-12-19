Gente

Los signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de ganar la lotería el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

Estos son algunos de los animales que se verían beneficiados días antes de Navidad.

Laura Camila Másmela Bernal

20 de diciembre de 2025, 3:06 a. m.
Para aquellos que creen en el poder de las estrellas, el horóscopo chino ofrece pistas sobre quiénes podrían tener más suerte.
Para aquellos que creen en el poder de las estrellas, el horóscopo chino ofrece pistas sobre quiénes podrían tener más suerte.

El horóscopo chino volvió a captar la atención de miles de personas en los últimos días del 2025. Es por esto que para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre, la astrología oriental concentra sus energías en la suerte, los giros inesperados y las recompensas materiales.

En un mes marcado por las expectativas económicas, son muchos los que esperan recibir una sorpresa en cuanto al dinero y la fortuna, especialmente a través de juegos de azar como la lotería.

Miles de personas confían en la astrología oriental.

De acuerdo con la tradición astrológica china, cada signo se ve influenciado por la combinación del año, el mes y los movimientos energéticos del momento. En esta ocasión, ciertos animales del zodiaco destacan por una alineación favorable que podría traducirse en oportunidades inesperadas y buenas noticias financieras durante este fin de semana.

Cerdo (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Este signo se destaca como uno de los grandes beneficiados de la suerte con el dinero. Asociado al bienestar y a la prosperidad, el cerdo encuentra en diciembre un momento de recompensas tras meses de esfuerzo.

La astrología china indica que una gran suma de dinero podría llegarle al Cerdo si actúa sin ansiedad y confía en las energías. El 20 y 21 de diciembre podrían traer sorpresas agradables relacionadas con el dinero.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Conocida por su astucia y capacidad para detectar oportunidades donde otros no las ven, la rata podría triunfar en temas de dinero.

Durante este fin de semana, la Rata se ve impulsada por una energía favorable que estimula la suerte en asuntos financieros. La recomendación es prestar atención a las señales, ya que podrían marcar la diferencia.

Esta es la suerte en loterías.

Mono (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Uno de los signos más carismáticos y creativos del horóscopo chino, también se encuentra entre los favoritos del azar en estas fechas. Su espíritu divertido y su capacidad para adaptarse a lo inesperado lo colocan en una posición ventajosa frente a los juegos de suerte.

Mhoni Vidente dio el horóscopo para el fin de semana antes de Navidad: predicciones para el 20 y 21 de diciembre

La astrología señala que este fin de semana podría traerle al Mono una experiencia emocionante vinculada al dinero.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El caballo es conocido como un signo con una buena racha, especialmente si decide participar sin expectativas desmedidas. La energía disponible favorece a quienes se mantienen en movimiento y no se aferran a resultados concretos.

