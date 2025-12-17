Gente

Los signos del zodiaco con más probabilidades de ganarse la lotería durante la Novena de Aguinaldos, según la IA

Hay quienes tienen la tradición de apostar para estas fechas de cierre de año, esperando una sorpresa millonaria.

17 de diciembre de 2025, 2:17 p. m.
Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería a final de año. Foto: Getty Images

La época de Navidad es una de las más esperadas a lo largo del año por muchas personas, viéndola como una oportunidad para vivir experiencias únicas y distintas. Diciembre se viste, en gran parte de los casos, de emoción, felicidad y añoranza, esperando que se dé un cambio significativo.

En medio de estas sensaciones, hay quienes ven la temporada de fin de año como una oportunidad para recibir una sorpresa inesperada y distinta. Muchos buscan opciones para darle un giro a su realidad, sin importar si se trata de juegos de azar.

De hecho, se cree que este tiempo de Navidad es utilizado por los seguidores de estas prácticas para tomar fuerza y energía, esperando recibir un jugoso premio. Las apuestas pueden aumentar, llevando a que más de uno resulte victorioso.

Novena de Aguinaldos o Novena de Navidad 2025: ¿en qué orden se reza?

SEMANA consultó a la inteligencia artificial para saber cuáles serán los signos del zodiaco que contarán con un golpe de suerte y se quedarían con el premio mayor de la lotería durante la Novena de Aguinaldos que se realiza en Colombia del 16 al 24 de diciembre.

De acuerdo con los resultados, Sagitario, Tauro, Géminis, Piscis y Capricornio serán los beneficiados por el azar y las energías astrales.

Signos del zodiaco que recibirán dinero. Foto: Getty Images

Signos que se podrían ganar la lotería durante la Novena de Aguinaldos

Sagitario se perfila como uno de los grandes favorecidos del periodo. Su energía se fortalece y abre caminos relacionados con el dinero inesperado. Durante las novenas, podría recibir sorpresas económicas, especialmente a través de apuestas realizadas de manera intuitiva y sin excesos.

Según indica Chat GPT, Tauro también aparece entre los signos con mayor probabilidad de suerte. Encontrará estabilidad y oportunidades durante los días festivos, con posibilidades de ganar premios modestos o significativos si juega con constancia y prudencia.

Otro que está en la lista que arrojó esta herramienta es Piscis. La clave estará en seguir corazonadas y prestar atención a sueños, números repetidos o señales que podrían aparecer durante los encuentros familiares de las novenas.

Por su parte, Capricornio se ve rodeado de buena energía de cara a su temporada, por lo que la astrología indica que los premios podrían llegar como recompensa a esfuerzos sostenidos durante el año.

Finalmente, para este cierre, Géminis figura como otro de los signos con posibilidades interesantes. La comunicación, los números y la rapidez mental serán sus aliados. Juegos diarios y decisiones tomadas en el momento justo podrían abrir la puerta a una ganancia inesperada.

Juegos de azar para ganarse la lotería Foto: Getty Images

Cabe destacar que esto se trata de especulaciones de la inteligencia artificial, por lo que, si usted es jugador de este tipo de prácticas, debe dejarse guiar por sus decisiones y preferencias.

