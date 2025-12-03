Suscribirse

Gente

Los tres signos del horóscopo chino que tendrían golpe de fortuna en la primera mitad de diciembre, según la astrología oriental

Estos animales tienen mayores oportunidades de una bendición en las finanzas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 6:36 p. m.
¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.
Horóscopo chino: signos que podrían atraer la fortuna en la primera mitad de diciembre 2025. | Foto: Getty Images

Según la tradición astrológica oriental, cada animal del horóscopo chino no solo marca rasgos de carácter y guías de destino, sino que también estaría asociado a áreas específicas de la vida, entre ellas el manejo del dinero y la suerte en juegos de azar, incluida la lotería.

A lo largo del tiempo, esta práctica ha marcado patrones energéticos que, según sus intérpretes, señalan a ciertos signos como especialmente propicios para atraer la buena fortuna en determinados periodos.

Signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería en la penúltima semana de julio de 2025, según la IA.
Signos del horóscopo chino que podrían tener golpe de fortuna en la primera mitad de diciembre | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con esta astrología, y con predicciones del sitio Your Tango, el mes de diciembre está marcado por oportunidades de dinero, sincronía de la abundancia y recompensas kármicas.

De acuerdo con este portal, en el calendario se marcan seis días favorables para recibir la abundancia y fortuna económica: 4, 5, 7, 17, 18,29 y 30 de diciembre.

Contexto: Prosperidad financiera: este es el lugar ideal para guardar los billetes doblados

Además, se menciona que son tres los animales que en estos días podrían sembrar, cosechar y proyectar un éxito financiero a corto, mediano y largo plazo.

Si bien está claro que en estos días estos animales pueden tener un golpe de fortuna, existe un mensaje cósmico que es bastante claro, y es dejar la indecisión a un lado pues puede cerrar algunas puertas.

Para que la abundancia pueda llegar de manera lineal, estos signos deben tener seguridad, claridad y valentía, además de abandonar cualquier duda del valor propio que pueda convertirse en un obstáculo.

Signos del horóscopo chino que tendrían un golpe de fortuna en la primera mitad de diciembre

  • Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007,2019)

Para este signo (animal), el mes de diciembre es una ventana que atrae muchas oportunidades en donde la prosperidad fluye y se combina con disciplina financiera.

Entre los misteriosos símbolos del Horóscopo Chino, se revela un camino que algunos consideran como el viaje hacia la riqueza y la opulencia.
Signos que podrían tener oportunidades en la abundancia. | Foto: Getty Images

Sin embargo, la astrología oriental indica que antes de recibir la abundancia, se deben ordenar las finanzas. Para esto, los primeros días del mes son ideales para revisar gastos, ajustar hábitos y poner límites a invitaciones o gastos que excedan el presupuesto.

Hay tres fases en las que las personas desde signo pueden recibir buenas noticias económicas: del 4 al 7 de diciembre, del 17 al 19, y del 29 al 31 del mismo mes.

  • Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Según esta filosofía, este mes será el momento para presentar propuestas y conectar con personas influyentes. El mensaje cósmico está relacionado a: lo que se gana este mes está directamente el hígado a quien se conoce y cómo se posiciona.

Contexto: Cinco tips infalibles para ordenar el dinero en la billetera y atraer la riqueza, según el Feng Shui

Igual que la anterior, hay dos fases importantes en las que podría haber un golpe de fortuna: del 4 al 7 de diciembre y del 17 al 19 del mes.

En estos días se podrán abrir puertas económicas y también se podrán cerrar contratos, acuerdos e inversiones importantes.

  • Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El horóscopo chino marca que el mes de diciembre para este signo será un llamado arriesgarse con neta estrategia, pero también a mantener la disciplina y actuar con rapidez.

Dejando ver que también es un mes es importante para tomar decisiones valientes y para atreverse a salir de la zona de confort, hay cuatro fases de buenas noticias económicas para este signo: del 4 al 7 de diciembre, el 15 y 16 del mes, el 17 y 19, y del 23 al 25.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Panini presentó el álbum oficial del Mundial 2026: cuándo sale, cómo será y más detalles

2. Así violentaron la vivienda de la directora saliente del Dapre, Angie Rodríguez: SEMANA muestra los videos de la residencia en Bogotá

3. Mejor amiga de Amaia Montero rompió el silencio tras revelar importante secreto de la cantante: “Puedo meter la pata, pero soy leal”

4. Incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no rectificar sus declaraciones

5. Estados Unidos sanciona a modelo y DJ venezolana por vínculos con el Tren de Aragua; trabajaba en discotecas en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Horóscopo chinofortunaAbundancia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.