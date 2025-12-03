Los tres signos del horóscopo chino que tendrían golpe de fortuna en la primera mitad de diciembre, según la astrología oriental

Según la tradición astrológica oriental, cada animal del horóscopo chino no solo marca rasgos de carácter y guías de destino, sino que también estaría asociado a áreas específicas de la vida, entre ellas el manejo del dinero y la suerte en juegos de azar, incluida la lotería.

A lo largo del tiempo, esta práctica ha marcado patrones energéticos que, según sus intérpretes, señalan a ciertos signos como especialmente propicios para atraer la buena fortuna en determinados periodos.

Signos del horóscopo chino que podrían tener golpe de fortuna en la primera mitad de diciembre | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con esta astrología, y con predicciones del sitio Your Tango, el mes de diciembre está marcado por oportunidades de dinero, sincronía de la abundancia y recompensas kármicas.

De acuerdo con este portal, en el calendario se marcan seis días favorables para recibir la abundancia y fortuna económica: 4, 5, 7, 17, 18,29 y 30 de diciembre.

Además, se menciona que son tres los animales que en estos días podrían sembrar, cosechar y proyectar un éxito financiero a corto, mediano y largo plazo.

Si bien está claro que en estos días estos animales pueden tener un golpe de fortuna, existe un mensaje cósmico que es bastante claro, y es dejar la indecisión a un lado pues puede cerrar algunas puertas.

Para que la abundancia pueda llegar de manera lineal, estos signos deben tener seguridad, claridad y valentía, además de abandonar cualquier duda del valor propio que pueda convertirse en un obstáculo.

Signos del horóscopo chino que tendrían un golpe de fortuna en la primera mitad de diciembre

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007,2019)

Para este signo (animal), el mes de diciembre es una ventana que atrae muchas oportunidades en donde la prosperidad fluye y se combina con disciplina financiera.

Signos que podrían tener oportunidades en la abundancia. | Foto: Getty Images

Sin embargo, la astrología oriental indica que antes de recibir la abundancia, se deben ordenar las finanzas. Para esto, los primeros días del mes son ideales para revisar gastos, ajustar hábitos y poner límites a invitaciones o gastos que excedan el presupuesto.

Hay tres fases en las que las personas desde signo pueden recibir buenas noticias económicas: del 4 al 7 de diciembre, del 17 al 19, y del 29 al 31 del mismo mes.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Según esta filosofía, este mes será el momento para presentar propuestas y conectar con personas influyentes. El mensaje cósmico está relacionado a: lo que se gana este mes está directamente el hígado a quien se conoce y cómo se posiciona.

Igual que la anterior, hay dos fases importantes en las que podría haber un golpe de fortuna: del 4 al 7 de diciembre y del 17 al 19 del mes.

En estos días se podrán abrir puertas económicas y también se podrán cerrar contratos, acuerdos e inversiones importantes.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El horóscopo chino marca que el mes de diciembre para este signo será un llamado arriesgarse con neta estrategia, pero también a mantener la disciplina y actuar con rapidez.