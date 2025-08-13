Suscribirse

Gente

Lucas Arnau, de las tarimas a ser jurado de importante reality en Ecuador, esta es su nueva faceta

El reconocido cantautor colombiano se une como jurado internacional en la nueva temporada de ‘Yo Me Llamo’ en Ecuador.

Redacción Gente
13 de agosto de 2025, 11:17 a. m.
Lucas Arnau
Lucas Arnau | Foto: Instagram @ lucasarnau

El cantautor colombiano Lucas Arnau ha sido confirmado como el jurado internacional para la nueva temporada del popular programa de canto e imitación “Yo Me Llamo” en su versión Ecuador, que se estrenará el próximo 1 de septiembre de 2025 por Teleamazonas.

El cantante colombiano se une a dos reconocidas figuras del espectáculo ecuatoriano: la cantautora Pamela Cortés, ícono del pop nacional, y el actor y productor Ricardo Velástegui, para calificar a los concursantes en aspectos como la voz, armonía, proyección en escena y personificación de los artistas que imitan.

Contexto: “Estoy en peligro”: Lucas Arnau vivió una aterradora noche; ladrones armados se metieron a su casa en Rionegro, Antioquia

Lucas Arnau es famoso por su carrera de más de veinte años como cantante y compositor, con una sólida conexión con el público latinoamericano, y especialmente con Ecuador. Varias de sus canciones han liderado las listas de radio en ese país, consolidando una relación artística y afectiva muy especial con el público ecuatoriano.

Esta nueva participación en “Yo Me Llamo” refuerza ese vínculo, además de darle una nueva faceta televisiva. Arnau ha expresado su profundo agradecimiento por la oportunidad, calificándola como un momento muy valioso tras un año importante en Ecuador gracias a su trabajo artístico.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Miguel Uribe Londoño: el dolor de un papá que conmueve a Colombia
3. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”
Contexto: Lucas Arnau exalta a Rigoberto Urán con emotivas palabras tras su despedida del ciclismo profesional: “Es ejemplo de disciplina”

Conocido por su estilo fresco y auténtico dentro del pop latino, Lucas Arnau ha logrado múltiples reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria. Actualmente se encuentra en el lanzamiento de su octavo álbum de estudio y prepara una gira internacional junto al cantautor venezolano Carlos Baute, lo que mantiene viva su relevancia y presencia en la escena musical latina.

En “Yo Me Llamo Ecuador”, Arnau aportará su sensibilidad, experiencia y mirada humana para acompañar y guiar a los participantes que buscan convertirse en el mejor imitador de su artista favorito.

Contexto: “La artista más grande que ha parido esta patria”: Lucas Arnau derrochó elogios hacia Shakira

La apuesta por integrar a Arnau al programa del canal Teleamazonas mantiene ha sido catalogada como una fórmula ganadora al combinar talentos locales e internacionales que potencian su alcance y atractivo, mientras siguen impulsando el arte de la imitación y el canto en Ecuador.

La incorporación de Arnau aporta un nuevo aire fresco y una perspectiva artística consolidada, que sin duda aumentará el nivel competitivo de esta temporada.

Con esta nueva etapa, Lucas Arnau amplía su abanico profesional más allá de la música tradicional y se consolida también en el terreno del entretenimiento televisivo, llevando su experiencia artística a millones de hogares ecuatorianos y de toda Latinoamérica. El público podrá ver el reality desde el primer episodio, el 1 de septiembre, cuando dé inicio la octava temporada de “Yo Me Llamo Ecuador”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Millones de niños en Estados Unidos quedarán sin bonos alimenticios por esta decisión del Congreso

2. Exdirector de Memoria Histórica habló de los planes que, según él, tendría Gustavo Petro para el 2026: “Declarar la conmoción interior”

3. YouTube estrena en Estados Unidos su nuevo sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

4. Trump rompe el molde: ¿legalizará la marihuana y desafiará a los conservadores del MAGA?

5. Pronóstico del clima: Ideam advierte lluvias en varias zonas para este miércoles, 13 de agosto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Yo me llamo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.