Lucas Arnau, de las tarimas a ser jurado de importante reality en Ecuador, esta es su nueva faceta

El cantautor colombiano Lucas Arnau ha sido confirmado como el jurado internacional para la nueva temporada del popular programa de canto e imitación “Yo Me Llamo” en su versión Ecuador, que se estrenará el próximo 1 de septiembre de 2025 por Teleamazonas.

El cantante colombiano se une a dos reconocidas figuras del espectáculo ecuatoriano: la cantautora Pamela Cortés, ícono del pop nacional, y el actor y productor Ricardo Velástegui, para calificar a los concursantes en aspectos como la voz, armonía, proyección en escena y personificación de los artistas que imitan.

Lucas Arnau es famoso por su carrera de más de veinte años como cantante y compositor, con una sólida conexión con el público latinoamericano, y especialmente con Ecuador. Varias de sus canciones han liderado las listas de radio en ese país, consolidando una relación artística y afectiva muy especial con el público ecuatoriano.

Esta nueva participación en “Yo Me Llamo” refuerza ese vínculo, además de darle una nueva faceta televisiva. Arnau ha expresado su profundo agradecimiento por la oportunidad, calificándola como un momento muy valioso tras un año importante en Ecuador gracias a su trabajo artístico.

Conocido por su estilo fresco y auténtico dentro del pop latino, Lucas Arnau ha logrado múltiples reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria. Actualmente se encuentra en el lanzamiento de su octavo álbum de estudio y prepara una gira internacional junto al cantautor venezolano Carlos Baute, lo que mantiene viva su relevancia y presencia en la escena musical latina.

En “Yo Me Llamo Ecuador”, Arnau aportará su sensibilidad, experiencia y mirada humana para acompañar y guiar a los participantes que buscan convertirse en el mejor imitador de su artista favorito.

La apuesta por integrar a Arnau al programa del canal Teleamazonas mantiene ha sido catalogada como una fórmula ganadora al combinar talentos locales e internacionales que potencian su alcance y atractivo, mientras siguen impulsando el arte de la imitación y el canto en Ecuador.

La incorporación de Arnau aporta un nuevo aire fresco y una perspectiva artística consolidada, que sin duda aumentará el nivel competitivo de esta temporada.