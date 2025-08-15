La industria de la radio colombiana se encuentra de luto tras conocerse la lamentable muerte de una voz de estos medios nacionales. Este 15 de agosto se reveló el fallecimiento de uno de los integrantes de Radio Uno, quien dejó un vacío inmenso en sus familiares, colegas, amigos y seguidores.

Se trata de Fernando Varón, más conocido como El hombre del vacilón por su extensa trayectoria en la radio nacional. También era llamado El Rey del Vacilón, por su estilo único ante los micrófonos.

El comunicador, que había conquistado el corazón de los oyentes, murió en Ibagué, luego de luchar contra un agresivo cáncer de garganta que le fue diagnosticado tiempo atrás. De hecho, su recorrido fue clave en la zona radial del Tolima, logrando dejar huella en miles de personas que sintonizaban sus formatos.

Fernando Varón fue considerado una figura fundamental en el desarrollo de la radio en el Tolima, imprimiéndole su toque a emisoras como Olímpica, Radio Policía Nacional y Radio Uno, donde fue director regional y locutor de varios espacios.

El comunicador se destacó por su compromiso, preparación, profesionalismo y energía frente a los micrófonos de las casas radiales en las que estuvo, brillando ante un público diverso que lo despide con nostalgia tras confirmarse su muerte el pasado 14 de agosto.

Lorena Ospina, su excompañera de trabajo, no dudó en recordarlo y revivir su imagen, afirmando que “En RCN siempre fue el primero en llegar y el último en irse, como si quisiera que la radio nunca se apagara”. Varios colegas también le dieron un último adiós, destacando el papel que tuvo en sus vidas como compañero y amigo.

En redes sociales se vieron numerosos comentarios en los que las personas se despedían del locutor, enviándole un sentido pésame a su familia.