Maite Perroni, actriz e integrante de RBD, tuvo que pedir ayuda psicológica

Maite Perroni, quien interpretó a la ingenua Lupita en la novela ‘Rebelde’, anunció que será mamá este año, justo en medio de la gira de RBD, asunto que también le dejó un vacío grande a los seguidores de la banda, pues una licencia de maternidad significan mínimo 4 meses de inactividad laboral y eso se traduciría en muchas semanas sin la voz de Maite.

La cantante y actriz será mamá en medio de la gira de RBD. Foto: Instagram @maiteperroni. - Foto: Foto: Instagram @maiteperroni.

De acuerdo con lo que reveló en exclusiva para Caras, la actriz reveló que se prepara para ser la mamá de una niña, tal y como siempre lo deseó su pareja sentimental, Andrés Tovar. “Siempre quise tener una niña”, mencionó el compañero sentimental de la artista, quien aseguró que la amarían, la consentirían y la “apapacharían”.

Sin embargo, las dudas de los seguidores se posaron sobre cómo manejaría su maternidad en medio de tanto trabajo. Ella atajó todo de raíz y en entrevista con Lucía Roiz, editora de Latin Billboard, aclaró que todo está fríamente calculado para que ella pueda disfrutar del nacimiento de su primogénito y esto no intervenga con su participación en el tour.

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y super afortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, añadió muy emocionada por el 2023 que tendrá.

Pero además de eso, la mexicana se estrenó como la protagonista de una nueva serie de Netflix llamada ‘Tríada’ donde interpreta a tres personajes a la vez. Esto hizo que Perroni se exigiera muchísimo más de lo normal y que tuviera que recurrir a terapia psicológica.

“El proyecto más retador de mi carrera, súper retador emocionalmente y agotador en lo físico”, afirmó en una entrevista con la revista mexicana Quién, pues ella se encarga de darle vida a Becca, Aleida Trujano y Tamara, las mujeres que hacen parte de esa tríada.

Maite Perroni se sumergió mucho en sus personajes - Foto: @netflixlat

La actriz contó que el reto más grande fue enfrentarse a sentir completamente las emociones de los tres personajes, y que una vez sumergida en ellos se olvidó por completo de la vida real.

“Me desconecté de mi vida normal y emocionalmente ocupé muchísimos músculos, muchas cosas porque no estaba en una sola línea, estaba en tres”. Luego de terminar las grabaciones, Maite Perroni se dio cuenta que algo no estaba bien con ella.

La actriz mexicana interpreta a tres mujeres a la vez - Foto: @triadanetflix

“No tomé la terapia en su momento, pero sí después. Me pregunté ‘¿qué es lo que pasa? Necesito un momento para mí’. Fue raro porque no requerí de esa ayuda durante la planeación del proyecto ni en el desarrollo o cuando terminé de hacerlo, pero sí a los tres meses de concluir”.

Aunque la protagonista de Tríada no detalló a fondo las razones por las que tuvo que recurrir a terapia y guía con expertos, expresó que el haberse tomado un tiempo para ella, para respirar y pensar sobre lo que estaba pasando ya se sentía mucho mejor.

La serie de la cual hace parte tiene 8 capítulos donde Becca, a quien interpreta Maite, se da cuenta que tiene dos hermanas idénticas a ella y que fueron separadas al nacer. La historia se desarrolla en la búsqueda de por qué sucedió eso y se basa en hechos de la vida real.

Los hermanos Eddy Galland, David Kellman y Bobby Shafran son la inspiración de esta producción puesto que ellos formaron parte de un experimento científico y por eso los dieron en adopción a diferentes familias.