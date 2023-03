La advertencia de Piqué a Shakira; está enfadado y no quiere que su familia se siga viendo afectada

Shakira conquistó a millones de personas con su reciente temporada de estrenos musicales, los cuales hicieron parte de un proceso personal que atravesó tras su ruptura con el exfutbolista catalán Gerard Piqué. La barranquillera logró lanzar cuatro temas —'Te Felicito’, ‘Monotonía’, ‘Mussic Sessions #53′ y ‘TQG’— cargados de tusa, desamor, empoderamiento y fortaleza, los cuales hicieron que más de uno se sintiera identificado con la letra.

En medio de estos lanzamientos artísticos, la atención de los curiosos, los fanáticos y los medios internacionales se ubicó en las frases que estaban incluidas en la producción y resultado final. Muchos se percataron de las indirectas y pullas que tiró la colombiana no solo en contra de su expareja y su nueva novia, Clara Chía Marti, sino también dedicado a algunos de sus familiares como sus exsuegros Montserrat Bernabéu y Joan Piqué.

Shakira junto a sus exsuegros, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, en uno de los partidos del Barcelona F. C. - Foto: getty images

A esto se le suma la reciente entrevista, donde abrió por completo su corazón y allí dijo que todo esto le había dolido y que aunque muchos pensaran que le estaba haciendo daño a sus hijos con las letras de sus temas musicales, ellos habían influido en cada una de estas.

Pues bien, al parecer, a quienes no les ha caído del todo bien los éxitos musicales de la barranquillera es al entorno de Gerard Piqué y Clara Chía, puesto que se rumora que la pareja ha tenido problemas por varias frases de las canciones y estarían a punto de cancelar su boda, pues se había rumorado hace unos meses que darían el siguiente paso.

Adicionalmente, según declaraciones dadas por el colaborador Saúl Ortiz, en entrevista para el programa español Fiesta, el futbolista se encontraría enfadado con lo mediático que se volvió su separación, además de cómo esto le ha afectado a su familia y entorno más cercano.

Padre de Piqué cenaron con Clara Chía cerca a Shakira - Foto: Revista Semana (España)/Getty

De igual manera, dio a conocer que Piqué no dejará pasar por alto el que se vuelva a utilizar a su familia para intentar generar más odio o enfrentamientos con la prensa española y los medios internacionales; su intención es proteger a su familia y no está dispuesto a seguir ‘el juego’ de la colombiana, según aseguró Saúl.

Gerard Piqué: revelan supuesta razón por la que se desenamoró de Shakira

De acuerdo con lo que quedó registrado por Vanitatis, las canciones de Shakira no lograron su cometido de molestar o incomodar a Piqué, ya que no les prestaba importancia y las dejaba de lado. En este espacio se profundizó sobre la supuesta reconciliación que buscó el catalán en el pasado, asegurando que no era cierto y se trataba de ideas erradas.

“No le importa que ella haga canciones sobre él o sobre su novia, ni que diga incluso que quiere o ha querido volver, porque aseguran que no es cierto”, mencionó el medio.

Shakira y Gerard en la final de la Copa Davis 2019, antes de que iniciaran los primeros rumores sobre la infidelidad del catalán. Foto: Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Ante la información que compartió, Vanitatis aprovechó para soltar la supuesta razón por la que Piqué se desenamoró de Shakira , precisamente cuando estaban en su larga relación. El portal puntualizó que el exjugador de fútbol se cansó de ciertos detalles, relacionados con peleas y comportamientos de su expareja.

En los datos que salieron a la luz se mencionó que el empresario estaba agotado de la “intensidad” de la artista, ya que lo quería “controlar” y se “quejaba mucho”.

“Es más, cuando Piqué y Shakira se separaron, el exfutbolista estaba, según sus amigos, cansado de la intensidad de la colombiana. Sentía que ella lo controlaba todo y se quejaba mucho: las peleas eran continuas”, informó Vanitatis.

Shaki representa el agua con este vestido azul. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Según reseñó El Tiempo, todas las discusiones de ahora estaban relacionadas con los niños y las ganas de ponerse trampas en el camino. Cada uno tiraba para su lado y buscaba la manera de evitar que el otro le afectara con sus actitudes y comportamientos.

Vanitatis comentó de fondo que los problemas entre la expareja se centran en destapar sus movimientos y lidiar con las indirectas que se lanzan de forma pública. Ambos utilizan sus métodos para llevar la situación, lejos de los lentes de los medios.

“Se ‘pican’ el uno al otro en el momento de la entrega de los niños. Muchas veces, Piqué tiene que esperar durante largos minutos –ha llegado a estar media hora– en la puerta hasta que salgan, algo que le expone ante la prensa y que le pone de mal humor”, escribió el portal.