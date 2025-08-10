Maluma tildó de “irresponsable” a mamá que llevó a bebé de un año a su concierto: “Lo está meneando como si fuera un juguete”

Maluma, uno de los máximos exponentes del reguetón colombiano, se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se difundiera un video grabado durante una de sus recientes presentaciones en México.

En los videos, el artista paisa detiene un momento su show para llamar la atención a una mujer del público que había llevado a su bebé de un año de edad al concierto.

Notablemente molesto, Juan Luis recalcó que la intensidad del sonido en este tipo de eventos puede ser perjudicial para la salud auditiva de un niño tan pequeño.

“Hay un bebé ahí, pero señora, yo le voy a decir una cosa. No, no lo traiga, déjelo ahí. Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene el bebé, un año? Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la put... mier..., donde el sonido está durísimo", dijo Maluma en primera instancia.

Aun molesto, Maluma se refirió al hecho de que el bebé ni siquiera contaba con una protección en sus oídos para que el fuerte sonido no le impactara tanto.

“Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez, protéjale los oídos o algo, la verdad me da pesar”, añadió.

El intérprete señaló que la madre estaba “moviéndolo como un juguete” y no dudó en calificar la acción como “irresponsable”.

“Eso es un acto de irresponsabilidad y usted lo está meneando así como si fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí de verdad”, agregó.

Además, Maluma aprovechó el momento para compararla con su experiencia como padre.

Maluma aseguró que jamás expondría a su hija, París, a un ambiente con decibeles tan altos, insistiendo en que la prioridad debe ser siempre el bienestar de los menores.

“Se lo digo con todo cariño y con todo respeto, ya que soy papá, yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto, así que para la próxima, sea un poco más consciente, ¿Vale?”, dijo.

Sus palabras causaron diferentes reacciones en las redes, ya que habló sobre la responsabilidad de los padres en eventos masivos y los límites de la exposición de los niños en espacios pensados para adultos.