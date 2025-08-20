Mamá de Epa Colombia publicó sentido mensaje tras su traslado de la cárcel a Carabineros

Nuevamente, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en la industria del entretenimiento como Epa Colombia, es tendencia en redes sociales. En las horas de la mañana fue trasladada de las instalaciones de la cárcel El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de la Policía.

Esto se dio luego de que el presidente Gustavo Petro expusiera la solicitud ante Eduardo Montealegre, actual ministro de Justicia.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Pese a que hasta el momento no se tiene información sobre algún cambio en la condena, la noticia ha despertado opiniones a favor y en contra en internet, pues aunque miles de personas estaban a la espera de que la mujer pudiera salir del centro carcelario, muchos otros esperaban que cumpliera su condena.

El pasado mes de enero, la empresaria y creadora de contenido fue declarada culpable por instigación al terrorismo, daño en bien ajeno y perturbación al servicio público y tendría que cumplir con una sentencia de cinco años y dos meses de prisión.

Por su parte, Martha Rojas, madre de Daneidy, se manifestó en repetidas ocasiones por medio de las redes sociales e incluso, acudió a las instalaciones de la cárcel con el fin de buscar una solución al caso de su hija, ya que, desde su punto de vista, su condena fue injusta.

Además, alegó por el bienestar de su nieta, ya que Epa Colombia era la principal encargada de brindar por su integridad y era la proveedora a nivel económico para todo su núcleo familiar.

Mamá de Epa Colombia rompió el silencio tras reciente noticia de su hija. | Foto: Instagram @martha.c.rojasa6

Es por esto que, luego del traslado de la mujer a la Estación de Carabineros de la Policía Nacional, Martha Rojas se pronunció por medio de su cuenta de Instagram oficial y escribió:

“Gracias Dios por sus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú, te amo”, escribió junto a una foto familiar.

Por otro lado, continuó mostrándole apoyo a su hija y dejó en claro que está atenta a cada una de sus necesidades.

“Seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo, mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”.

Ante eso, los seguidores de Epa Colombia se manifestaron por medio de la sección de los comentarios en redes sociales y exigieron justicia en el caso: