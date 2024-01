“Mamá, estoy triunfando, el presidente me negó”, reacción de Noel Petro, ‘El burro mocho’, al ser negado por Petro de ser su familiar

Por estos días el presidente Gustavo Petro está dando de qué hablar, todo porque negó ser familiar de Noel Petro, ‘El burro mocho’, aun cuando hace años sí aceptaba su parentesco.

Todo ocurrió cuando Petro respondió a unas acusaciones que se le hacían, donde mencionaban que un familiar de Verónica Alcocer estaría entre los candidatos para conformar la Junta Directiva de Ecopetrol, negando que fueran familia.

“Con todo el respeto que me merece La Silla Vacía, el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición, pero traten de hacerla con criterio. Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un excelente miembro de junta directiva e insistiré en que lo sea”, escribió Gustavo Petro en su perfil de X.

Justo al negar ser familiar de Noel Petro, ‘El burro mocho’, famoso músico cordobés de 90 años, se generaron toda clase de reacciones, una de estas la de Noel, quien manifestó su sorpresa luego de enterarse de que lo habían negado.

Reacción de Noel Petro, ‘El burro mocho’, al ser negado por Petro de ser familiar

Así se pudo escuchar en una entrevista que ‘El burro mocho’ concedió a Blu Radio, donde mencionó que “Mamá, estoy triunfando, el presidente Petro me negó. Me sorprendí, pero a mí me han pasado tantas cosas”.

Ante los micrófonos analizó las razones por las que lo habría negado, haciendo referencia a cuando hacía parte del mundo de los toros, actividad con la que Petro no está de acuerdo, aunque aclaró que no está seguro si ese sea el motivo.

“Yo me retiré a los toros hace mucho tiempo y entonces sigo con mi música. Mi requinto, no sé si alguien se habrá metido en con él porque estoy sorprendido. Ya te digo que le hice un video con mis hijos cuando fue presidente y me alegré mucho porque ser presidente no es nada fácil”, manifestó Noel.

¿Se le olvidó? Las veces que Gustavo Petro reconoció ser familiar de Noel Petro

El tema ha dado de qué hablar en redes sociales, muchos recordándole a Petro las veces que aceptó ser familiar de ‘El burro mocho’, por medio de redes sociales.

Una de estas fue cuando por medio de X, en ese entonces Twitter, hizo referencia a que Noel no era su primo, pero sí era primo de su padre.

“Noel Petro es primo de mi padre y va a votar por mí a la presidencia”, escribió Gustavo Petro en ese entonces.

Foto: X | Foto: Foto: X

Otra de las veces fue en el año 2009, cuando aún Gustavo era senador, y tanto el Petro político como el Petro músico, concedieron una entrevista a El Espectador, que incluso fue titulada como “Los Petro ‘están triunfando’” y donde en varias ocasiones se llamaron “primos”.