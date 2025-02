Una de estas es Manuela Gómez, una de las exparticipantes más polémicas de Protagonistas de Nuestra Tele, quien fue una de las aspirantes más apoyadas en la etapa de las votaciones en la página. No obstante, fue superada por Melissa Gate, por lo que no logró ingresar.

“No sé si me gustaría estar, es que el formato es tan diferente, en mi época, en los viejos tiempos, uno se paraba en el cara a cara a decirse todas las verdades, pero uno no se abrazaba, ni pedía disculpas, para mí eso es una payasada, te digo cuanto te odio pero discúlpame, ¿what? Así no es el juego, entonces no sé si es que así funciona el formato o será que les falta fuerza como en los viejos tiempos, esas si eran emociones fuertes, ahora no, son unos párvulitos”.