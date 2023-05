Marbelle habla con sarcasmo del caso de la niñera de Laura Sarabia: “no encuentro mi monedero con 200 millones… Tampoco tengo sótano de torturas”

Marbelle, una reconocida cantante colombiana y representante de la música tecnocarrilera, cuenta con varios fanáticos y detractores, ya que ha sido uno de los personajes locales que ha mostrado su línea política sin ningún tipo de filtro.

En esta oportunidad, la cantante se refirió al tema del momento, el dinero que se le extravió a Laura Sarabia, jefa de gabinete del Gobierno del actual mandatario Gustavo Petro. La cantante escribió un satírico comentario al respecto, que compartió por su cuenta personal de Twitter, donde suele ser muy activa y donde ha manifestado con contundencia y claridad la poca afinidad que tiene con la izquierda colombiana y con el actual Gobierno.

Marbelle escribió que no encontraba su monedero con 200 millones de pesos, esto haciendo alusión a la maleta, con una alta cantidad de dinero, que se le extravió a Sarabia en su propia casa. Cabe mencionar que la jefa del gabinete de Petro se contradijo respecto a la cantidad exacta de dinero que había en la maleta.

Primero dijo: “Eran unos dólares que tenía ahí y una plata que había sacado. La tenía en una maleta encima del sofá. Lo que referí en ese momento (cuando se conoció el caso) es que no sabía específicamente cuánto era. Es que eran más o menos unos 3.500 o 4.000 dólares. Y otra plata que había sacado para pagar una tarjeta, y eran unos 5 millones de pesos”.

Tras una llamada de SEMANA, Sarabia amplió su denuncia ante la Fiscalía y allí dio otra cifra sobre el dinero que se le perdió. Habló de “7.000 dólares, aproximadamente, que se encontraban en mi residencia”.

Tras lo ocurrido, la exniñera del hijo de Sarabia, Marelbys Meza, habló con SEMANA donde mencionó que la sometieron al polígrafo y que en varias ocasiones la acusaron de ser quien había robado la maleta que contenía el alta suma de dinero.

“Yo sentía que me iban a dejar ahí, que no iba a volver a salir (…). Me hicieron el polígrafo y me dijeron: ‘Usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, de aquí va presa, y le vamos a hacer un allanamiento a todos sus hermanos y a usted’”.

Marbelle se refirió al hecho diciendo que no cuenta con un sótano de tortura para poder dar con el paradero de su monedero con 200 millones de pesos que asegura no encontrar, todo esto dandole un poco sarcasmo a la situación.

Las palabras de la artista hacen referencia al lugar a donde llevaron a la exniñera, un sótano ubicado frente a Palacio, donde la sometieron a la prueba de polígrafo que según Marelbys jamás le revelaron que arrojó y que fue hecha en tres ocasiones consecutivas.

“Yo no quería ir allá, pero me tocaba. Si no iba, más me acusaban de que me había robado esa plata. Si iba, pues yo les decía: les aclaro que soy inocente. La verdad no quería ir, pero me fueron a recoger a mi casa. Tenía que ir o ir”, relata la mujer, de 51 años, quien vive en un humilde barrio del sur de la capital del país.

Este fue el tweet que compartió Merbelle refiriéndose al tema del momento.

“No encuentro mi monedero con 200 millones … Y tampoco tengo sótano de torturas”.