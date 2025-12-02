Marcela Reyes habló sobre insinuaciones de visitas conyugales en la cárcel: “No hay necesidad de cobrar”

Marcela Reyes quedó como foco de miradas y reacciones en redes sociales, debido a detalles que algunas personas asumieron de su vida personal e íntima. La DJ de guaracha no dudó en proteger su privacidad, evitando que terceros hablaran de ciertas cosas.

Sin embargo, semanas atrás, una foto en sus pertenencias llamó la atención de los curiosos, quienes aseguraron que la artista tendría un romance o vínculo con alias Pichi, quien es investigado por delitos como homicidio agravado, tortura, venta de drogas entre otras acciones probadas por la Fiscalía.

Pese a que esto nunca se confirmó, varias personas atacaron a la creadora de contenido en varias de sus fotos, afirmando que publicaba estos contenidos para mostrar cuando se alistaba para ir a las visitas conyugales. Marcela Reyes no dudó en reaccionar, tomando un comentario como eje para defenderse.

En un post, donde se le veía saliendo de un ascensor con un traje negro, la artista aprovechó para responder a quienes aseguran que está con ciertos hombres por plata, plasmando pruebas de que sola salió adelante.

“Está lista para irle a cobrar a la cárcel”, dijo un usuario.

“Aquí no hay necesidad de cobrar por que (SIC) yo facturo y no poquito jejeje… se lo doy gratis, me puedo dar ese lujo”, respondió.

A esto, Marcela Reyes, que se vio afectada por el caso de B King, subió una imagen en la que replicaba que no necesitaba cobrar a sus parejas, pues ella elegía basándose en el físico y la química que tenían.

“¿A mi hombre quién le puede cobrar con lo papacito que está? Yo se lo doy gratis”, escribió en una historia.

De igual manera, la famosa compartió videos de sus autos, de sus adquisiciones, de sus logros y proyecciones a futuro, replicando a todos los que han intentado desestimar su progreso económico.

“Un recorderis para que vean que todo lo he conseguido, me lo he dado yo, me lo he trabajado y bien duro”, escribió.