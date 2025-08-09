María Claudia Tarazona se pronunció luego de desalentador parte médico de Miguel Uribe Turbay; hizo clara petición

Desde el pasado 7 de junio, el senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe, producto de un atentado que sufrió, en el que recibió varios impactos de bala.

Si bien el político ha mostrado avance en su estado de salud, gracias a varios procedimientos quirúrgicos, lo cual le ha dado esperanza a su familia, este sábado 9 de agosto, la entidad de salud emitió un nuevo comunicado en donde se dio a conocer un revés en su evolución.

En horas de la noche de este mismo día, su esposa, María Claudia Tarazona, quien se pronuncia con regularidad para informar lo que sucede con el senador, publicó una historia en su Instagram en donde convoca a las personas para realizar una oración para su esposo, en medio de este nuevo parte médico.

María Claudia Tarazona se pronunció luego de nuevo parte médico de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram: @maclaudiat

María Claudia en su historia pide tanto a sus seguidores como a las personas a las que llegue su pubublicación, que se conecten el 11 de agosto a las 7:00 p. m. a orar junto a ella un Santo Rosario, según menciona: “Por la paz de Colombia y por la salud de Miguel Uribe”.

Además, en su post, escribió: “Rezad el rosario todos los días, para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra (Fátima, 13.05.17)”.

Esta imagen fue publicada también en su cuenta oficial de Instagram con la invitación formal para hacer parte de esta oración.

“Quiero convocar a todos los colombianos para unirnos a través de la oración y pedir por la unión y la paz de Colombia. Para Miguel, su propósito y causa de vida es un país en paz y hoy él nos necesita unidos para honrar su lucha y para pedir por su completa sanación. Este lunes 11 a las 7:30 p. m. unámonos para rezar el rosario, con fe y con esperanza para honrar la lucha de Miguel y para pedir por su completa sanación”, escribió.

Parte médico reciente de Miguel Uribe Turbay

Desde la Fundación Santa Fe dieron a conocer que el pronóstico y el estado de salud del senador y precandidato vuelve a ser “crítica”, ya que presentó un nuevo problema en las últimas horas.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, se lee en el comunicado.

Además, mencionaron lo que se le está realizando al político en estos momentos para continuar con la estabilización y evolución de su salud.

pic.twitter.com/MOIDNuIi9v — Fundación Santa Fe de Bogotá (@FSFB_Salud) August 9, 2025

“En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, agregan.