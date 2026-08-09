La llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia puso bajo los reflectores a su familia y, especialmente, a Ana Lucía Pineda, quien asumió como primera dama de Colombia.

En medio de esa atención también comenzó a despertar curiosidad otra integrante de la familia Pineda: María Victoria Pineda Aruachán, hermana de Ana Lucía.

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La hermana de la nueva primera dama

El interés por María Victoria se disparó luego de las recientes apariciones públicas de Ana Lucía Pineda junto a Abelardo De La Espriella, quien asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.

Aunque las dos hermanas no suelen aparecer juntas con frecuencia, las fotografías familiares han permitido que muchos seguidores reparen en el parecido entre ambas.

Precisamente, esa semejanza fue el punto de partida de la publicación que recientemente puso a María Victoria en el radar de los usuarios de redes sociales.

Sin embargo, más allá de la curiosidad que generan sus rasgos similares, María Victoria ha desarrollado su propia carrera profesional y ha tenido experiencia en áreas relacionadas con la administración, el mercadeo y la gestión empresarial.

María Victoria Pineda Aruachán es hermana de Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo De La Espriella y actual primera dama de Colombia.

Su nombre empezó a circular con mayor fuerza luego de que fotografías familiares permitieran conocerla públicamente y varios usuarios repararan en el parecido que mantiene con Ana Lucía.

Sin embargo, más allá de esa semejanza, existen algunos datos que permiten reconstruir parte de su perfil.

Publimetro reportó que María Victoria es profesional en Administración y Dirección de Empresas y que tuvo experiencia como jefa de mercadeo de la Universidad del Sinú.

El mismo medio advierte que no existe información pública suficiente para establecer si continúa actualmente en ese cargo.

Su perfil profesional, por tanto, se ha desarrollado principalmente en ámbitos empresariales y de gestión, lejos de la exposición política que ahora acompaña a su hermana.

La base empresarial Dun & Bradstreet identifica a María Victoria Pineda Aruachán como principal de Dominio De La Espriella S. A. S. y la registra además como representante autorizada de esa sociedad, con domicilio en Barranquilla.

María Victoria y Lilian Pineda Aruachán, junto a su hermana Ana Lucía, primera dama de Colombia, cuya llegada a la Casa de Nariño ha puesto el foco también sobre su familia Foto: Foto Instagram @lilipineda82

Una familia que ahora está en el centro de la atención

El interés por María Victoria llega en un momento particular. Desde el 7 de agosto de 2026, Ana Lucía Pineda ocupa el lugar de primera dama de Colombia, después de que su esposo, Abelardo De La Espriella, asumiera la Presidencia.

Ese nuevo papel ha llevado a que también aumente la atención sobre las personas más cercanas a la primera dama.

En el caso de María Victoria, el interés comenzó por las imágenes familiares y el parecido físico con Ana Lucía.

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Sin embargo, algunos registros profesionales y empresariales permiten conocer una faceta adicional de quien hasta ahora había permanecido lejos de la escena política.

Así, María Victoria Pineda Aruachán aparece hoy en el radar público no por ocupar un cargo en el Gobierno, sino por ser parte de la familia de la primera dama y por una trayectoria propia relacionada con la administración, el mercadeo y el ámbito empresarial.

Su caso refleja cómo, tras la llegada de una nueva familia presidencial a la Casa de Nariño, incluso los integrantes que han llevado una vida más reservada pueden convertirse de repente en objeto de interés público.