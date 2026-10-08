De La Espriella reporta golpes al Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc

El presidente Abelardo De La Espriella le informó al país los más recientes golpes que las autoridades propinaron a las organizaciones criminales.
La Policía, la Armada y las Fuerzas Militares atacaron las finanzas ilegales del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En Villavicencio, el Ejército detuvo a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo y les incautó material de guerra: un fusil, un subfusil y una pistola.
En Puerto Nare, Antioquia, la Policía capturó a otro integrante que, según el material probatorio, también estaría bajo el mando de alias Chiquito Malo.
Mientras tanto, en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, se interceptó a tres personas que tendrían vínculos con las disidencias de las Farc.
“En La Primavera, Vichada, la Armada interceptó una embarcación e incautó 32 bultos de sustancias ilícitas en una operación contra el ELN”, dijo De La Espriella.
Además, fueron reportadas cuatro capturas con notificación roja de Interpol en Bucaramanga, Bogotá y Atlanta por narcotráfico.
Finalmente, el presidente contó que las Fuerzas Militares afectaron cinco laboratorios de pasta base de coca e intervinieron dos unidades de minería ilegal.
“Desde el 7 de agosto, el balance acumulado es de 32.029 capturas, 135.515 kilos de estupefacientes incautados y 3.414 armas de fuego fuera de circulación”, dijo De La Espriella.