De La Espriella reporta golpes al Clan del Golfo, ELN y disidencias de las Farc

El presidente Abelardo De La Espriella le informó al país los más recientes golpes que las autoridades propinaron a las organizaciones criminales.

La Policía, la Armada y las Fuerzas Militares atacaron las finanzas ilegales del Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En Villavicencio, el Ejército detuvo a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo y les incautó material de guerra: un fusil, un subfusil y una pistola.

“Estoy bien… no se preocupen”: Abelardo De La Espriella protagonizó llamativo episodio mientras daba un discurso

En Puerto Nare, Antioquia, la Policía capturó a otro integrante que, según el material probatorio, también estaría bajo el mando de alias Chiquito Malo.

Mientras tanto, en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, se interceptó a tres personas que tendrían vínculos con las disidencias de las Farc.

“En La Primavera, Vichada, la Armada interceptó una embarcación e incautó 32 bultos de sustancias ilícitas en una operación contra el ELN”, dijo De La Espriella.

Le dicen al Gobierno De La Espriella lo que tiene que hacer ante propuesta de Petro de la reelección: “Muestra las garras”

Además, fueron reportadas cuatro capturas con notificación roja de Interpol en Bucaramanga, Bogotá y Atlanta por narcotráfico.

Finalmente, el presidente contó que las Fuerzas Militares afectaron cinco laboratorios de pasta base de coca e intervinieron dos unidades de minería ilegal.

“Desde el 7 de agosto, el balance acumulado es de 32.029 capturas, 135.515 kilos de estupefacientes incautados y 3.414 armas de fuego fuera de circulación”, dijo De La Espriella.