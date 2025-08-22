Martín de Francisco dio particular despedida al ‘Cerdo’, de ‘La Tele Letal’, y dedicó palabras: “Encantador y perturbador”

La televisión nacional está de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido personaje que marcó huella en un formato especial. Aquel artista había forjado un camino con un particular apodo, el cual fue mencionado por cientos de fans.

De acuerdo con lo que se reveló a través de redes sociales, se trató de Carlos Molina, conocido como ‘Cerdo’. El actor fue integrante de La Tele Letal, antiguo programa de Red +, donde compartía con Santiago Moure y Martín de Francisco.

Por medio de plataformas digitales oficiales, la producción confirmó el fallecimiento, dedicándole una sentida despedida al humorista con gran relevancia y popularidad en la industria de la televisión en Colombia.

En la cuenta oficial de X se compartió un emotivo texto, refiriéndose a esta pérdida que sufrió el equipo. Las palabras removieron fibras en quienes despidieron al talentoso colombiano a la edad de 73 años.

“Carlos Molina ha fallecido. Da tristeza reconocer que somos como un sueño, pero Carlos no ha muerto, ahora es ilimitado, capaz de cualquier forma y cualquier color y no atado a ninguno. Vivirá y crecerá en la mente de todos los que lo recordamos“, se lee en el perfil.

No obstante, la atención de los seguidores del formato se enfocó en Martín de Francisco, famoso locutor y presentador, quien reaccionó a la pérdida de su compañero y colega.

A través de la misma red social, el también periodista deportivo se pronunció con un sentido y particular mensaje, el cual daba un “adiós” al ‘Cerdo’ Molina, con quien compartió por años. Este post fue en tono de agradecimiento, deseándole un descanso en paz.

“Gracias por todo, Carlos Molina, gracias, gracias por el personaje ‘Cerdo’, inolvidable, de un magnetismo encantador y perturbador al mismo tiempo. Descansa en paz”, escribió en la cuenta, donde recibió más de nueve mil likes.

Los dos famosos compartieron en distintos espacios, especialmente en los medios, donde se cruzaron en la televisión y la radio. Ambos disfrutaron de su trabajo ante cámaras, construyendo una esencia dentro de La Tele, en la década de los años 90.