“Tiene un obstáculo, que es su racismo al revés”, Ángel Beccassino sobre Francia Márquez

Ángel Beccassino, quien fue asesor de la campaña de Rodolfo Hernández durante su intención hacia la Presidencia de la República, habló recientemente en televisión sobre la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez.

En una entrevista hecha a Beccassino por los protagonistas de La Tele Letal, se expresó sobre diferentes personajes presentes en la opinión pública del país. Entre estos, habló sobre Rodolfo Hernández, Gustavo Petro y, por supuesto, Francia Márquez.

De la vicepresidenta dijo que es una mujer enérgica y que sus posturas radicales pueden incomodar a algunos sectores de Colombia. Además, destacó su capacidad de liderazgo, pues considera que es derivado de su experiencia, lo que le otorga fuerza a la característica.

“Francia tiene una fuerza muy grande, tiene una carga de resentimiento muy potente, lo cual es parte del combustible de esa fuerza”, dijo el asesor oriundo de Argentina.

A pesar de lo anterior, fueron otras declaraciones las que resaltaron de Beccassino sobre Márquez, pues en la entrevista tildó a la mandataria de racista, pero no como es comúnmente conocido hacia las personas afrodescendientes, sino hacia los “blancos”.

“Tiene un obstáculo, que es su racismo al revés, muy cargado contra los blancos, y tiene motivos”, afirmó. Allí, también indicó que la actitud que toma la vicepresidenta hacia ciertos temas no siempre es tomada de la mejor manera, por lo que sus aspiraciones podrían verse truncadas.

“Tiene posibilidades fuertes hacia adelante, pero tiene un factor y es que es muy irritativa para muchos sectores de la sociedad y eso probablemente le impida crecer hacia el centro”, concluyó.

Cabe resaltar que las recientes declaraciones de la vicepresidenta Francia Márquez, a través de un discurso en el que habló sobre el desarrollo y el futuro de los jóvenes en Colombia, al tener en cuenta que niñas estudiantes irán a la Nasa, está causando revuelo en las redes sociales.

Todo lo anterior porque la coequipera de Gustavo Petro se confundió al manifestar su deseo de que las menores se conviertan en “astrólogas”, pero en realidad lo que la política debió haber dicho era “astrónomas”.

Textualmente, las palabras de la que será la encargada del nuevo Ministerio de la Igualdad fueron: “Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas, aportando al desarrollo de su país y del mundo”.

En consecuencia, tanto actores de la política institucional como los cibernautas han estado opinando al respecto. Es por ello que Martín de Francisco, hermano de la actriz Margarita Rosa de Francisco, también quiso dar a conocer su punto de vista.

Desde la postura del hombre de 55 años, la vicepresidenta cometió un error, pero aprovechó para lanzar una indirecta.

Mediante su cuenta de Twitter, el también presentador escribió: “La vicepresidenta cometió un error con una palabra, pero por lo menos no se apropió de una playa pública”.

La vicepresidente cometió un error con una palabra pero por lo menos no se apropió de una playa pública. — Martín De Francisco (@MdeFrancisco12) August 21, 2022

Lo cierto de todo esto es que la mandataria no se ha pronunciado luego del anuncio de la importante noticia en la que se asoció el viaje de 35 estudiantes a la Nasa, gracias a un proyecto liderado por la fundación She Is, a través del proyecto Ella es Astronauta, y en donde cometió la equivocación al confundir el término.

El evento en el que habló Francia Márquez trataba de dar a conocer el proyecto de inmersión al Space Center de la Nasa, en el que por cinco días las estudiantes irán a conocer de primera mano las experiencias de mujeres astronautas.