“¿Desde cuándo la NASA prepara astrólogas, astrólogos y astrólogues?”: la pulla de Maria Fernanda Cabal

La senadora que se dijo la jefa de la oposición en entrevista con SEMANA, no desaprovechó el error de la vicepresidenta Francia Márquez durante su discurso en el planetario para dar su opinión.

El pasado viernes 19 de agosto se llevó a cabo la despedida de 39 niñas de 22 departamentos del país, que apoyadas en el programa “Ella es astronauta”, fueron elegidas entre 3.500 niñas preseleccionadas en todo el país, para ir a Space Center como etapa final del programa.

La vicepresidenta Francia Márquez hizo presencia en el evento, pero durante su discurso tuvo una confusión lingüística que le trajo numerosas críticas por medio de redes sociales, en donde al igual que cuando Iván Duque mencionó la frase “así lo querí”, diferentes usuarios no le perdonan la equivocación.

“Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas, aportando al desarrollo de su país y del mundo”, fue el mensaje de Márquez durante su discurso en el planetario.

La senadora del centro democrático, quién ha sido denominada la jefa de la oposición por muchos, con afinidad en sus ideales, se pronunció recientemente vía Twitter sobre el hecho que detonó las burlas de varios internautas; y lanzó una pulla en la que además usó el llamado lenguaje inclusivo que ha promovido una parte del movimiento feminista, del cual presuntamente hace parte la vicepresidenta.

Dicho lenguaje inclusivo ha sido asociado en general al progresismo, que además desde la teoría “queer” promueve diferentes postulados en defensa de las identidades de género. El uso de la “e” en sustituto de la “o” es utilizado dentro del mismo para mencionar a las personas no binarias, y aunque este no es reconocido por la Real Academia Española (RAE), muchos han optado por su implementación en señal de apoyo hacia dichas personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros -femenino o masculino-.

¿Desde cuándo la NASA prepara astrólogas, astrólogos y astrólogues? Ah… y astrologxs



Ay, los progresistas… — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 22, 2022

En consecuencia, varios internautas han respondido al trino de la senadora en resguardo de Francia, alegando varias polémicas por comentarios anteriores de la senadora que consideran una equivocación de su parte, como cuando según ellos, la senadora señaló que el virus provenía de los vampiros, esto a raíz de un video de SEMANA TV que se difundió masivamente en redes sociales, donde en sus palabras dice:

“Es muy curioso que el laboratorio de Wuhan viniera haciendo experimentos, 2011 – 2013, con una experta que creo era de las mejores, con el doctor Li (Wenliang), una señora que ya había hecho varios ‘paper’ mostrando los virus que habían logrado sacar de los vampiros”

Lo cierto es que el “lapsus lingüístico”, como lo determinó Gustavo Bolívar a través de su cuenta de Twitter, cuando salió en defensa de Francia, ha generado mucho de qué hablar en redes sociales, puesto que la astrología, que es una tradición milenaria, poco se lleva con la ciencia que representa la astronomía.