“Saltan los progres a justificarla”: Miguel Polo Polo criticó el discurso de Francia Márquez para que niñas se conviertan en “astrólogas”

El influencer y abogado no pasó de manera desapercibida la aparición de la vicepresidenta Francia Márquez, por lo que arremetió en contra de su discurso y recordó que a Iván Duque le pasó algo similar.

Durante las últimas horas, la vicepresidenta Francia Márquez se ha convertido en el centro de críticas. Todo esto porque en una charla, la política se refirió a un grupo de estudiantes que irán a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (Nasa, por sus siglas en inglés), pero en su discurso manifestó su apoyo para que se convirtieran en “astrólogas”, cuando en realidad, se supone que tuvo que haber dicho astrónomas.

En vista de lo anterior, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo apareció en Twitter y criticó las palabras de la coequipera de Petro. Sin embargo, antes de eso, también se refirió a una situación que el expresidente Iván Duque enfrentó por algo parecido.

El año pasado, el exmandatario de Colombia se equivocó al momento en el que dio un discurso de despedida para el fallecido ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, entre sus palabras de condolencia y rememoración, Duque dijo: “Así lo vi, así lo conocí, así lo querí”.

Debido a ello, Iván Duque, en ese entonces presidente de la República, tuvo que enfrentar las críticas, principalmente de los cibernautas y usuarios de las redes sociales.

Así las cosas, para Polo Polo la izquierda no midió sus palabras con el sentido momento en el que Duque se despidió del que fue encargado de la cartera de Defensa. “Cuando Duque dijo ‘así lo querí' en el funeral de su amigo, la izquierda lo destruyó y se burló”, escribió el abogado y ferviente crítico del gobierno actual, que se posesionó a principios de agosto.

Enseguida, el también influencer no dudó en criticar el reciente discurso de la vicepresidenta, Francia Márquez, enfatizando que para ella sí hubo un “lapsus”.

“Ahora que Francia Márquez sale con la ignorancia de que la Nasa prepara astrólogas, saltan los progres a justificar diciendo que un lapsus lo tiene cualquiera ¡Patéticos!”, consignó Miguel Polo Polo en su perfil oficial de Twitter.

Por ahora, la vicepresidenta y líder del que será el nuevo ministerio de la Igualdad no se ha pronunciado al respecto.

La manifestación de Francia Márquez para que las estudiantes se conviertan en “astrólogas”

El domingo 21 de agosto, durante el anuncio de una importante noticia en la que se socializaba el viaje de 35 estudiantes a la Nasa, gracias a un proyecto liderado por la fundación She Is, a través del proyecto Ella es Astronauta, la vicepresidenta Francia Márquez intervino para enviar un mensaje de apoyo y reconocimiento a las seleccionadas en todo el país, pero no pasó desapercibido un inopinado error al confundir un término.

En medio de su discurso, la vicepresidenta de Colombia se dirigió a las niñas estudiantes que estarán esta semana conociendo la Nasa, y les dijo que esperaba verlas convertidas en personas que aporten al desarrollo del país y del mundo. Sin embargo, sus deseos fueron confusos luego de mencionar que espera verlas convertidas en “astrólogas”.

“Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas, astrólogas”, dijo la segunda mandataria de la República.

El suceso no pasó inadvertido en redes sociales y se convirtió en el tema central de las publicaciones y comentarios aún cuando la noticia era otra.

“35 jóvenes de Colombia viajan a la Nasa a capacitarse y la vicepresidenta Francia Márquez les dice que espera verlas convertidas en unos años en astrólogas”, trinó una usuaria en la red social Twitter.

En esta publicación y a muchas otras similares en la que los cibernautas decidieron mostrar el hecho y el aparente lapsus de la vicepresidenta, se leen cantidad de comentarios en rechazo a lo que pueda ser incluso la gestión de la vicegobernante, aun sin haber arrancado en firme.

E incluso cuando algunos también salieron en su defensa, las críticas se hicieron más fuertes por quienes comentaban la situación, asegurando que no se trata de partidos políticos sino del cargo que ahora ocupa Márquez.