“Votaste por Petro”, Mario Hernández recrimina a Rudolf Hommes por quejarse de impuesto al patrimonio

Vuelve y juega. El empresario Mario Hernández le volvió a recordar este domingo 21 de agosto al exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, que su voto fue por el actual presidente de la República, Gustavo Petro.

Ahora, el rifirrafe entre ambos giró en torno al impuesto al patrimonio, luego de que Hommes indicara a través de su cuenta en Twitter que el impuesto al patrimonio es “discriminatorio” contra las personas mayores.

“El impuesto al patrimonio es discriminatorio contra las personas mayores y castiga el ahorro que ellas hicieron para complementar sus pensiones. Para corregir eso se debe excluir la finca raíz de la base de cálculo para calificar como sujeto al impuesto. ¡Revolución de las canas!”, dijo puntualmente el economista en la citada red social.

Ante la molestia del exministro de Hacienda, el empresario Mario Hernández le recordó que él votó por el actual jefe de Estado. Se lo recriminó por medio de unas muy breves palabras.

“Votaste por Petro no se queje” (sic), le dijo Hernández a Hommes en Twitter.

No obstante, el exministro de Hacienda no se quedó callado ante el comentario del empresario colombiano y le dijo que el haber votado en su momento por Gustavo Petro no le impedía pensar u opinar.

Así mismo, le dijo a Hernández que opinaba porque ese era su Gobierno “y el de todos los demás”.

“Haber votado por el presidente no me impide pensar u opinar. Ser partidario de un gobernante no implica estar de acuerdo con él en todo (...) Por eso opino, porque es mi gobierno y el de todos los demás. Opinen, no sean tímidos”, manifestó puntualmente Hommes en Twitter.

Y es que el exministro de Hacienda no solo le respondió al empresario Mario Hernández en Twitter. También lo hizo con otros cibernautas, quienes comentaron lo dicho por él, respecto a que el impuesto al patrimonio es “discriminatorio” contra las personas mayores.

Entre tanto, otro usuario en Twitter le dijo al economista que “pagar al Estado una mínima porción de ese patrimonio es aportar al desarrollo que se necesita”.

A raíz de lo anterior, Rudolf Hommes le respondió: “Los que están gravados por el impuesto al patrimonio ya van a contribuir más que proporcionalmente vía los incrementos al impuesto de renta. Si de justicia social se tratara, por qué no ampliar la base del impuesto al patrimonio y bajar la tarifa. De esa manera contribuiría usted”.

El pasado fin de semana Rudolf Hommes cuestionó el aumento al impuesto a los dividendos que establece inicialmente el proyecto de reforma tributaria, radicado el lunes 8 de agosto por el actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

“El aumento del impuesto a los dividendos sin reducir los impuestos a las empresas que pagan esos dividendos les impone una carga tributaria desproporcionada, que va a reducir su capacidad de operar productivamente, de competir y de invertir. Va en contra de promover la producción”, señaló.

Ante estas declaraciones, el empresario Mario Hernández tampoco se quedó callado y manifestó que estaba completamente de acuerdo con el exministro de Hacienda. Sin embargo, le recordó que él fue una de las personas que votó por Gustavo Petro en las pasadas elecciones.

El santandereano, de igual manera, aprovechó el momento para agradecerle una vez más al expresidente Iván Duque por su “gran” trabajo y compartió que Colombia es uno de los países de América Latina que más ha crecido económicamente en los últimos meses.

“Estoy de acuerdo, pero usted [Hommes] votó por Petro. Colombia tiene las mejores estimaciones de crecimiento en la región para este año. Esto gracias al presidente Duque”, escribió el reconocido empresario en Twitter, donde ha estado bastante activo.

