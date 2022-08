El presidente Gustavo Petro canceló ceremonia de reconocimiento de las tropas, algo inédito, y hasta posesión de ministros: ¿qué pasó?

El presidente Gustavo Petro ha cambiado su agenda dos veces durante este martes sin que se conozcan a fondo las razones.

Inicialmente, el mandatario tenía prevista la posesión de los nuevos ministros de Justicia, Néstor Osuna, y de Ciencia y Tecnología, Arturo Luis Luna, pero extrañamente las canceló hasta nueva orden.

Este martes, desde la Casa de Nariño se informó que Petro aplazó las posesiones porque prefería hacer presencia en el reconocimiento de la nueva cúpula militar a él y al ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Sin embargo, el presidente tampoco llegó y dejó plantados a los altos oficiales, en un hecho sin precedentes. ¿Dónde está Petro?, se preguntaban en la escuela José María Córdoba, ubicada en el norte de Bogotá, pero la respuesta, al menos de forma oficial, no se conoce.

Allí los militares esperaban el discurso de Petro, los lineamientos a las Fuerzas Militares, y lo más importante, que diera a conocer la política de seguridad humana.

Esta no es la primera vez que el presidente deja con la silla vacía a quienes le invitan a eventos públicos. Hace dos semanas, Gustavo Petro no asistió a una cumbre organizada por la Federación Nacional de Municipios cuyos protagonistas eran los alcaldes del país que buscaban hablar directamente con el mandatario en Bogotá. Al final no asistió a un encuentro con 800 mandatarios.

Según su cuenta personal de Twitter en la tarde de este martes, Gustavo Petro escribió en la red social por última vez hace 20 horas.