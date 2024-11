Mateo Carvajal reveló la historia de amor que vive su pequeño hijo, Salvador: “No lo quieren”

Carvajal también ha logrado captar la atención mediática por su relación con la presentadora Melina Ramírez, con quien compartió varios momentos públicos, que los convirtió en una de las parejas más populares del país. Aunque ya no están juntos, ambos han trabajado en mantener una relación cordial por el bienestar de su hijo, quien aparece frecuentemente en las publicaciones de ambos por igual.

El deportista colombiano no se contuvo y decidió hacer pública la situación que vive a diario su hijo, Salvador, en el colegio, dejando ver que el romance que tiene con una niña no ha sido tan próspero como él quisiera para el pequeño. Además, aprovechó para responder una pregunta bastante privada.

No cabe duda que este tipo de contenidos han logrado que Carvajal sea catalogado como un papá amoroso e involucrado en la vida de su hijo, en especial por el poco tiempo que pasan juntos debido a que comparte la custodia con Merlina.

Sin embargo, y al parecer no todo es juego y paseos, pues Mateo aprovecha en algunas ocasiones mostrar otras facetas de su hijo, como la de galán. Fue así como compartió un clip en el que dejó ver cómo le fue a Salvador en su primera cita.

“Es una niña del salón de Salvador y es la que le gusta, pues. Pero todos los días le terminan, entonces todos los días me cuenta una historia diferente de que hoy sí lo querían, después no lo quieren y esa es su historia de amor”, dijo el colombiano entre risas.

Y es que la usuaria no dudó en preguntarle “¿qué se siente tenerlo todo, pero no tener una mujer que te ame por quien eres?”, lo que causó una reacción de risa en Mateo Carvajal. Sin embargo, también aprovechó para compartir un tierno mensaje.

“Desde que nació mi hijo, yo experimenté algo que a mí me llena por completo. Yo me puedo ir mañana y logré experimentar como ser humano la cosa más poderosa que yo creo que uno pueda sentir y es ese amor por ese hijo. Y yo adquirí de manera natural (...) un compromiso que va con mi hijo hasta el día que yo me muera. Entonces es como mi prioridad y todo lo más importante es él”, dijo con emoción el colombiano.