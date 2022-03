Mauro Urquijo no habría respondido por sus hijos, según su exesposa Adriana López

Adriana López, expareja del actor Mauro Urquijo, lleva viviendo seis años en México y decidió seguir con su vida junto a sus hijos, sin esperar nada a cambio por parte de su padre.

“O lo demando con un abogado o educo a mis hijos con ese dinero, la respuesta es que Gregorio se graduó del bachillerato hace un año y medio, estamos tramitando su vinculación a la universidad y Lucas está en la mitad del bachillerato, lo que demuestra que era más importante educarlos”, dijo López a los micrófonos del programa de entretenimiento La Red, del Canal Caracol.

Cuando llegó el tema sobre su Urquijo es cercano a sus hijos, la colombiana fue contundente con su respuesta.

“Es absolutamente ausente, no sabemos ni dónde vive, no sabemos nada, cuando lo operaron por segunda vez nos enteramos por los medios [...] y aunque siempre es absolutamente necesario, no tenemos esa figura paterna, no hay problema, pero tenemos buenos referentes y mis hijos tienen un papá más poderoso que cualquiera, Dios”, subrayó Adriana.

Además confesó que aunque no fue un camino fácil el elegir ser madre soltera, está siendo un gran ejemplo para sus dos hijos.

“Tú tienes dos caminos en estos casos y es un común denominador en Latinoamérica, o te victimizas y recibes limosna, pero si te paras y aprendes de la lección, te generas oportunidades y eso es los que le estoy enseñando a mis hijos [...] Yo decidí que mi trabajo debía esperar, porque tengo 32 años de carrera y paré un poco para trotar al lado de ellos y ahora me estoy retomando como actriz”, fueron las últimas palabras de López para el programa de televisión.

#LaRed / @adrialopezactriz, actriz y ex esposa de #MauroUrquijo, cuenta que ha sacado adelante a sus dos hijos sin el apoyo económico y emocional de Mauro, pero eso no importó y ahora los dos jóvenes comienzan a disfrutar las mieles del éxito. pic.twitter.com/bE4d0OI2kA — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 6, 2022

Mauro Urquijo y su relación con Gabriela Isler

Desde que se supo que Mauro Urquijo contraería nupcias con la modelo trans Gabriela Isler, el actor y su pareja sonaron en el mundo del entretenimiento colombiano.

Muchos llamaron a Urquijo un hombre valiente por no importarle lo que diga la gente sobre su pareja a quien exhibía en redes sociales sin pena alguna. Sin embargo, y como en toda relación, pasaron momentos difíciles durante la pandemia, tanto que se separaron por un buen tiempo.

Isler habló con medios de comunicación colombianos y reveló en su momento lo que había pasado con su esposo, tras conocerse que se habían alejado.

“Nosotros nos distanciamos, nos separamos durante un mes. Ni siquiera fue por infidelidad, fue por algo muy mínimo que a él no le pareció y yo en ese momento no estaba de muy buen genio y le contesté muy mal, fui muy grosera”, dijo a W Radio en 2021.

Sin embargo todos esos problemas quedaron en el pasado y hoy siguen viviendo juntos, tal como reveló en su momento su esposa al mismo medio de comunicación. “A todos los chismosos que dicen que yo no estoy con Mauro les digo que claro que sigo con él. Tenemos una relación como cuando iniciamos, sin problemas, muy relajados muy abiertos y rico”, aseguró Isler.