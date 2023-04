“Me da como depresión”: la difícil situación que vivió una de las hermanas de Andrea Valdiri

Andrea Valdiri es una de las mujeres más reconocidas en el país y obtuvo fama por su forma de ser, personalidad y carisma, además de sus bailes y compartiendo con sus seguidores sus logros. Es por esto que hace poco a muchos se les hizo extraño que Valdiri se mantuviera alejada de las plataformas digitales. Aunque la barranquillera ya había anunciado que estaría un poco distante de los reflectores, aprovechó su cuenta de Instagram para resolver algunas de las dudas de su público.

Andrea Valdiri, influencer barranquillera, habló sobre su usencia en redes. - Foto: Instagram: @andreavaldirisos

Aunque la creadora de contenido e influencer frecuentemente sube fotografías o aparece en las publicaciones de su esposo, Felipe Saruma, su presencia no está tan latente como antes, situación que estarían extrañando sus seguidores. Y aprovechando un momento en medio del atareado día, Valdiri afirmó que estaba aprovechando más el tiempo con sus dos hijas, Adhara e Isabella.

Sin embargo, y desde la celebración de aniversario de bodas con Saruma, Andrea ha vuelto poco a poco a las pantallas. Pero no todas han sido buenas noticias en las redes sociales para Valdiri y su familia.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, Andrea Valdiri, aunque ha tenido largos periodos de ausencia en sus redes sociales, cuando interactúa en sus perfiles lo hace para mostrar momentos al lado de su esposo, Felipe Saruma, y también con sus dos pequeñas.

Cabe destacar que no muchas personas saben que Andrea tiene dos hermanas, Fairuz y Shujam. Aunque no se muestren mucho en las redes, lo cierto es que estas tres mujeres se llevan muy bien y es por esto que seguro la Valdiri está junto a su hermana en una dura situación que está atravesando.

Hermana de la creadora de contenido Andrea Valdiri - Foto: @shujamvaldiri

Shujam Valdiri, quien tiene un perfil oficial de Instagram con más de 300 mil seguidores, hace poco hizo una triste revelación en sus redes sociales y explicó qué está pasando por la pérdida de un hijo, el tercero que pierde:

“Mi esposo me compró una prueba de embarazo, mis amores, porque yo me sentía muy mal y pues, mis amores, la alegría de los dos fue que nos dio positivo, esa felicidad la verdad que es muy buena para mi casa porque yo he tenido problemas para tener bebés, yo no he podido tener mi primer hijo”, expuso la hermana de Valdiri.

Shujam Valdiri y su esposo - Foto: @shujamvaldiri

Sin embargo, después aseguró que no todo fue felicidad y que ha llorado mucho al respecto, pues tampoco pudo tener a este bebé: “He llorado lo que ustedes menos creen, he estado triste, porque, no fue una respuesta positiva para ninguno de los dos y, es difícil, mis amores, la verdad, yo ya he vivido este proceso tres veces y siempre me da como depresión, tristeza, uno a veces quiere cosas en la vida y no le salen”.

Valdiri aseguró que ella no le gustaba contar cosas de su vida personal pero que los médicos le habían dicho que tenía un embarazo anembrionario. Según el portal especializado Mayo Clinic, “ocurre cuando un embrión nunca se desarrolla o deja de desarrollarse, es reabsorbido y deja un saco gestacional vacío. La razón por la cual esto ocurre a menudo se desconoce, pero puede deberse a anomalías cromosómicas en el óvulo fertilizado”.

Y explica que “la prueba de embarazo puede ser positiva porque el embrión secreta una hormona del embarazo, la gonadotropina coriónica humana (GCH), hasta que el embrión deja de desarrollarse y no logra implantarse”, situación por la que tuvo que pasar la hermana de la influencer.

Además, “es posible que se presenten calambres abdominales menores y que se produzcan manchas o sangrados leves. Una ecografía mostrará un saco gestacional vacío”, según el sitio.